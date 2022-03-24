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螢幕變大！分析師爆料蘋果將推出15吋MacBook Air 預計明年就上市

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

根據顯示行業供應鏈諮詢公司 (Display Supply Chain Consultants) 今天在其季度報告中分享的研究，美國 Apple 公司正在開發一款更大的 15 英寸 MacBook Air 電腦，可能會在明年 2023 年推出。

15吋MacBook Air計劃明年推出

DSCC 完整的報告僅限於顯示器行業的訂閱者，但顯示器分析師 Ross Young 提供了一些關於可以預期的傳言。蘋果正在開發一款尺寸在 15 英寸左右的 MacBook Air，該設備將與稍大的 13 英寸 MacBook Air 一起亮相。

根據 Ross Young 的說法，更大尺寸的 15 英寸 MacBook Air 預計將在 2023 年發布，但具體發布日期未知。這不是我們第一次聽說 15 英寸的 MacBook Air，彭博社記者 Mark Gurman 去年說，蘋果正在開發一款更大的 15 英寸顯示器的 MacBook Air。

當時，Mark Gurman 說，蘋果曾考慮製造更大版本的 MacBook Air，但決定在下一代不推進這一工作。Mark Gurman 沒有提到蘋果是否已經完全放棄了這個想法，但似乎更大的 MacBook Air 項目並沒有被放棄。

在 Epic Games 訴蘋果案審理期間曝光的蘋果內部郵件也表明，蘋果早在 2008 年就考慮過較大的 15 英寸 MacBook Air，但最終還是選擇了較小的 13 英寸機型。

蘋果今年有望推出重新設計的 MacBook Air，帶來新的顏色選擇，並取消錐形設計，但預計其一般 13 英寸螢幕尺寸不變。如果蘋果在 2022 年推出完全重新設計的產品，然後在 2023 年推出更大的重新設計版本的 MacBook Air，這將是一個驚喜，但這是一種可能性。

伴隨著更大版本的 MacBook Air，DSCC 表示，蘋果正在開發一款基本型號的 iPad，可能比目前的 10.2 英寸型號略大。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

MacBook Air MacBook 蘋果 顯示器

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