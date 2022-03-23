果粉集體有感升級iOS 15.4「續航力下降」蘋果官方正式回應

iOS 15.4正式版本上線了！國內外許多果粉迫不及待更新嘗試「口罩Face ID解鎖」，但卻有不少已升級iOS 15.4的網友反應「續航力變差」；對此，蘋果官方也出面回應了。

許多果粉第一時間升級iOS 15.4，主要就是為了口罩Face ID解鎖，但更新消息推出不久，便有許多網友哀號「續航力嚴重下滑」，更有人明顯感覺即使充滿電量仍只剩半天續航力。

蘋果官方20日出面回應眾多網友質疑，他們在推特表示「系統安裝48小時過後，許多APP和功能需要調整，因此電池續航力變化是正常的」，蘋果官方也建議果粉再觀察一段時間。

iOS 15.4更新引發電池續航力下降事件已獲蘋果官方關注，相信問題很快就會修復。此外，也建議還未升級的果粉可以再觀望一下，再決定後續是否要更新。

Thanks for reaching out! We'll be happy to help. It's normal for your apps and features to need to adjust up to 48 hours after an update.



Let's have you reach out to us in a DM if this is still an issue after that time so we can help you look into this further. — Apple Support (@AppleSupport) March 19, 2022

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