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果粉集體有感升級iOS 15.4「續航力下降」蘋果官方正式回應

聯合新聞網 / 綜合報導
許多果粉升級iOS 15.4後明顯感覺「續航力下降」。 示意圖／ingimage
許多果粉升級iOS 15.4後明顯感覺「續航力下降」。 示意圖／ingimage

iOS 15.4正式版本上線了！國內外許多果粉迫不及待更新嘗試「口罩Face ID解鎖」，但卻有不少已升級iOS 15.4的網友反應「續航力變差」；對此，蘋果官方也出面回應了。

許多果粉第一時間升級iOS 15.4，主要就是為了口罩Face ID解鎖，但更新消息推出不久，便有許多網友哀號「續航力嚴重下滑」，更有人明顯感覺即使充滿電量仍只剩半天續航力。

蘋果官方20日出面回應眾多網友質疑，他們在推特表示「系統安裝48小時過後，許多APP和功能需要調整，因此電池續航力變化是正常的」，蘋果官方也建議果粉再觀察一段時間。

iOS 15.4更新引發電池續航力下降事件已獲蘋果官方關注，相信問題很快就會修復。此外，也建議還未升級的果粉可以再觀望一下，再決定後續是否要更新。

iOS Face ID Apple iPhone

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