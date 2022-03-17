iPhone輸入「這4字」驚見一整串神秘生物 網驚：什麼東西？
通訊軟體可說是現代人不可或缺的社交工具之一，但單憑文字溝通，不僅難表達真實情緒，還可能遭人誤會解讀，部分民眾因此習慣使用貼圖、emoji或顏文字來表達感情。日前，一名日本網友發現了iPhone的神奇功能，只要輸入「某四個字」，就能看到一整串「神秘生物」，讓許多果粉嘖嘖稱奇。
該名日本網友在推特分享驚人發現，只要在iPhone上輸入「ぞくぞく（Zokuzoku，即開心、激動的意思）」，就能在選字面板上看見一長串「神秘生物」，「ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ」的顏文字會自動匯入選字框，選取後就能直接發送。因該符號模樣相當驚奇且很長一串，很難讓人不去注意。
許多日本網友也紛紛進行測試，證實iPhone的輸入法確實有這項「神奇功能」，且不僅限於iPhone手機，蘋果電腦也能叫出相同的顏文字。打字時看見可愛的顏文字，不禁令人莞爾一笑，許多人留言讚嘆「這到底是什麼東西？」、「竟然有這種功能」、「是什麼神秘生物？兔子嗎？」。
經記者實測，台灣的iPhone也有同樣的功能，只要使用iPhone內建的日文輸入法，輸入「ぞくぞく」四個日文字後，就能在選字框內看見「ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ」的顏文字。另外，也能直接點選日文輸入法左下角的「^_^」符號，點開後就有一系列顏文字可供挑選，若想快速點選表情符號，不妨從這邊直接選取。
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