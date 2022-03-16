摺疊機Z Fold 4傳八月推出 三星研發超強玻璃提升耐用度
三星引領全球折疊機風潮，雖然初期傳出不少災情，耐用度也備受質疑，但一路改良至今，歷代持續進化，近期更傳出要在今年8月推出新摺疊機Z Fold 4和Z Flip 4，將使用更堅固的的超薄玻璃，以增加手機耐用度。
根據科技媒體《9to5Google》報導，「UTG超薄玻璃」最早在第一代Galaxy Z Flip登場，後續也被使用於Galaxy Z Fold 2、Fold 3、Flip 3、Flip 5G，但卻有部分使用者反映螢幕的裂痕狀況，災情不斷。據傳三星為了Z Fold 4將研發最新的超強玻璃「Super UTG」，相比於Z Fold 3，品質和硬度皆會提升。
不少粉絲也敲碗Z Fold 4內建S Pen，讓使用者在使用應用程式時也能同時寫下筆記，雖然Z Fold 3也有附加S Pen功能，但需要擴充保護套才可以收納，對使用者而言較不方便，粉絲希望Z Fold 4可以像本月新上市的Galaxy S22一樣以「內建」方式結合S Pen。
根據科技評論網「techradar」，Z Fold 4的螢幕為7.56吋，與Z Fold 3的7.6吋螢幕相似，Flip系列也一樣，在外觀上與上一代不會相差太多，主要將著重在耐用度與內建S Pen，評論者羅傑森（James Rogerson）認為，「Fold系列的大螢幕是素描、筆記的理想選擇，因此S Pen的存在至關重要，但Fold 3沒有插槽令人失望，希望三星能用 Z Fold 4 彌補錯誤。」
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