他脫離iPhone重回安卓狂讚「沒有後悔」 網見理由：被說服了

智慧型手機市場競爭激烈，各科技大廠不斷推陳出新吸引消費者，其中iPhone和安卓系統更是經常引起兩派支持者激辯，但就有一名網友透露自己從iPhone重回安卓手機，分享使用心得並大讚「果然沒有後悔」，引起網友討論。

這名網友透過Dcard發文分享，他表示之前使用三星的note 3手機，使用體驗非常棒，但安卓手機的缺點就是用久會非常耗電、卡頓，目前則使用iPhone長達5年時間，不只使用起來很順暢且耗電量極低。

不過，他近來又從iPhone 8+換回安卓的三星S20，他直言最近幾代iPhone外觀變化差別不大，且iPhone 8+更新到iOS 14之後真的耗電到不行，「價格越來越貴，這幾年也看不出來iPhone有在進步了，只強調它的晶片處理器很厲害」，種種原因讓他決定重回安卓的懷抱。

原PO也分享安卓高階機的幾項優點，他認為「雙螢幕」非常方便，可以一邊看YouTube一邊看其他東西，更是情侶間的視訊福音，「不會因為跳去看別的東西，導致視訊畫面不見」；螢幕刷新率120hz更是一大優點，「一開始沒什麼感覺，但滑久了，再回來滑iPhone的60hz真的很不習慣」。

此外，安卓手機的續航力愈來愈厲害，「以前的iPhone 8+用到回家只剩30%以下，現在用三星S20回到家還有50%以上，原廠還用25W充電線」；價格方面，三星新機雖然很貴，但過幾個月電信行價格會掉到很低，「所以我覺得不用急著買剛出的安卓機，最好還是買旗艦款，價格還比iPhone便宜」。

原PO坦言，從iPhone換回安卓果然沒有後悔，「看得出來安卓手機一直在進步，而蘋果好像已經卡在一個點，都沒有在進步了，彷彿成為一種信仰」。

文章一出令許多網友大讚，「我也是拿S20+真的很好用，還有那種說安卓手機用久會變慢的果粉真的很像井底之蛙，現在的安卓手機真的都很穩定了，用久也不會變慢」、「從蘋果跳到安卓真的一開始會不習慣，但一旦習慣就會發現安卓各品牌之間換來換去都好上手，備份轉移也超方便！」

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