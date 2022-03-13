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Surface Pro 8螢幕升級至13吋 Surface Laptop Studio當筆電又能變畫版

聯合新聞網 / 楊又肇
▲符合Intel EVO設計的Surface Pro 8與高效能筆電Surface Laptop Studio登台
▲符合Intel EVO設計的Surface Pro 8與高效能筆電Surface Laptop Studio登台

微軟在去年9月揭曉符合Intel EVO形式設計的Surface Pro 8，以及搭載有史以來最高運算效能設計的Surface Laptop Studio，3月11日終於宣布引進台灣市場。

Surface Pro 8

相較先前設計，Surface Pro 8採用Intel EVO形式設計，並且採用Intel第11代Core系列處理器，從PixelSense Flow螢幕也從前一版採用的12.3吋增加為13吋，更對應最高可達120Hz畫面更新率與Dolby Vision顯示效果，同時邊框也變得更窄。

▲Surface Pro 8
▲Surface Pro 8

而整體使用模式則與先前版本相同，一樣可對應多段立架支撐角度，但在兩組USB-C連接埠加入支援Thunderbolt 4設計，藉此對應外接顯示卡盒或更多Thunderbolt配件，同時鍵盤保護蓋也採用與Surface Pro X相同設計，可在與螢幕機身吸附位置收納新款Surface Slim Pen 2手寫筆，或是將手寫筆吸附在Surface機身。

▲此次採用的USB-C連接埠終於加入支援Thunderbolt 4設計
▲此次採用的USB-C連接埠終於加入支援Thunderbolt 4設計

▲一樣可對應多段立架支撐角度
▲一樣可對應多段立架支撐角度

▲鍵盤保護蓋也採用與Surface Pro X相同設計，可在與螢幕機身吸附位置收納新款Surface Slim Pen 2手寫筆
▲鍵盤保護蓋也採用與Surface Pro X相同設計，可在與螢幕機身吸附位置收納新款Surface Slim Pen 2手寫筆

另外，背面主相機終於從原本的800萬畫素升級至1000萬畫素，但視訊鏡頭則仍維持500萬畫素規格。規格方面則另外採用可更換SSD設計，並且額外提供4G LTE連網版本，並且預設搭載Windows 11 Pro作業系統。

▲背面主相機終於從原本的800萬畫素升級至1000萬畫素
▲背面主相機終於從原本的800萬畫素升級至1000萬畫素

▲與Surface Pro X一樣採用可更換SSD設計
▲與Surface Pro X一樣採用可更換SSD設計

建議售價方面，Surface Pro 8在台灣地區建議售價從新台幣33888元起跳，區分白金 (Platinum)、石墨黑 (Graphite)兩款配色，從即日起開放在台銷售。

Surface Laptop Studio

標榜為有史以來最高運算效能表現的Surface機種，微軟在新款Surface Laptop Studio採用Intel第11代Core H35系列處理器，可選擇使用6核心或8核心設計規格，獨立顯示卡最高可採用NVIDIA RTX A2000繪圖卡。由於採用更高運算效能設計，因此Surface Laptop Studio底部厚度也變得較明顯，觸控螢幕則採14.4吋、3:2顯示比例的PixelSense Flow規格設計。

▲Surface Laptop Studio
▲Surface Laptop Studio

除了一般筆電使用模式，Surface Laptop Studio更可將螢幕拉起，並且配合背後支架調整螢幕角度，甚至可讓螢幕接近壓平角度，當做畫板形式使用。Surface Laptop Studio本身也支援Surface Slim Pen 2手寫筆，同時也能將手寫筆吸附在底側固定，並且能透過無線充電方式補充電力。

▲可配合背後支架調整螢幕角度
▲可配合背後支架調整螢幕角度

▲讓螢幕能以不同角度使用
▲讓螢幕能以不同角度使用

▲可變成平板形式
▲可變成平板形式

▲翻轉至另一面，及可以展示形式觀看螢幕畫面
▲翻轉至另一面，及可以展示形式觀看螢幕畫面

▲一樣保留Surface Connect連接埠
▲一樣保留Surface Connect連接埠

▲觸控板面積加大，USB-C也支援Thunderbolt 4連接埠
▲觸控板面積加大，USB-C也支援Thunderbolt 4連接埠

▲散熱位於底層周遭
▲散熱位於底層周遭

▲亦可將Surface Slim Pen 2手寫筆吸附在機身底部
▲亦可將Surface Slim Pen 2手寫筆吸附在機身底部

建議售價方面，Surface Laptop Studio在台灣地區建議售價從新台幣46888元起跳，一樣從即日起開放在台銷售。

Surface Slim Pen 2手寫筆

至於在新款Surface Slim Pen 2手寫筆設計部分，則是採用扁平筆身設計，同時更在筆身內加入震動馬達與微軟自製處理器G6，在書寫塗鴉過程透過細微震動模擬真實筆觸，藉此增加使用手感，而建議售價則是新台幣3898元，分別對應Surface Pro 8與Surface Laptop Studio使用。

▲Surface Slim Pen 2手寫筆
▲Surface Slim Pen 2手寫筆

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電

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