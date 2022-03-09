第1名不意外！2021最熱銷智慧手機TOP10 蘋果超猛包辦7名
蘋果公司打響3C市場名聲，iPhone系列產品更是賣得嚇嚇叫。外媒調查2021年全球暢銷款智慧型手機，前10名當中，光是蘋果公司銷售的iPhone系列就穩佔7席，最熱銷的第1名你絕對不意外！
根據外媒Counterpoint最新報告，2021年全球最熱銷10款智慧型手機，蘋果公司就佔7名，更是稱霸前5名。
2021年全球熱銷智慧型手機排行如下（括弧內數值為全球銷量佔比）：
Apple iPhone 12（2.9%）
Apple iPhone 12 Pro Max（2.2%）
Apple iPhone 13（2.1%）
Apple iPhone 12 Pro（2.1%）
Apple iPhone 11（2.0）
Samsung Galaxy A12（2.0%）
Xiaomi Redmi 9A（1.9%）
Apple iPhone SE 2020（1.6%）
Apple iPhone 13 Pro Max（1.3%）
Xiaomi Redmi 9（1.1%）
從排行可知，iPhone 12為2021年全球最暢銷智慧型機種，其次是iPhone 12 Pro Max、iPhone 13、iPhone 12 Pro和iPhone 11，Counterpoint更指出，光是前三款機型就對蘋果總銷量貢獻出41%。
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