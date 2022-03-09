第1名不意外！2021最熱銷智慧手機TOP10 蘋果超猛包辦7名

女星大S與韓國始祖偶像具俊曄復合的消息震驚亞洲，讓他們再續前緣的關鍵是大S「20多年沒換的電話號碼」，引起大眾熱烈討論一般人更換電話號碼的頻率。有網友在PTT發起討論，認為室內號碼除非搬家，不然應該比較少換，而手機號碼沒什麼大事也不會換，因此好奇地詢問網友們：「20年以上不換號碼的人多嗎？」

2022-03-09 17:24