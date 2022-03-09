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第1名不意外！2021最熱銷智慧手機TOP10 蘋果超猛包辦7名

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果智慧型機種產品銷售全球。 示意圖／美聯社
蘋果智慧型機種產品銷售全球。 示意圖／美聯社

蘋果公司打響3C市場名聲，iPhone系列產品更是賣得嚇嚇叫。外媒調查2021年全球暢銷款智慧型手機，前10名當中，光是蘋果公司銷售的iPhone系列就穩佔7席，最熱銷的第1名你絕對不意外！

根據外媒Counterpoint最新報告，2021年全球最熱銷10款智慧型手機，蘋果公司就佔7名，更是稱霸前5名。

2021年全球熱銷智慧型手機排行如下（括弧內數值為全球銷量佔比）：

Apple iPhone 12（2.9%）

Apple iPhone 12 Pro Max（2.2%）

Apple iPhone 13（2.1%）

Apple iPhone 12 Pro（2.1%）

Apple iPhone 11（2.0）

Samsung Galaxy A12（2.0%）

Xiaomi Redmi 9A（1.9%）

Apple iPhone SE 2020（1.6%）

Apple iPhone 13 Pro Max（1.3%）

Xiaomi Redmi 9（1.1%）

從排行可知，iPhone 12為2021年全球最暢銷智慧型機種，其次是iPhone 12 Pro Max、iPhone 13、iPhone 12 Pro和iPhone 11，Counterpoint更指出，光是前三款機型就對蘋果總銷量貢獻出41%。

iPhone 智慧型手機

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