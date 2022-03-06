快訊

傳烏克蘭談判成員叛國遭槍殺 官方回應

爭鮮「鮭魚生魚片」即起停賣 網哀嚎：請普亭還我鮭魚

iPhone買沒多久竟「卡卡的」？果粉見關鍵狂勸：千萬別關機

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果於2021年9月推出iPhone 13系列機種。圖／路透
蘋果於2021年9月推出iPhone 13系列機種。圖／路透

手機入手不久竟然也會「卡卡的」？一名網友分享，自己在使用iPhone 13 pro時出現頓挫感，即使額外購買了蘋果的雲端儲存空間「iCloud」，也無法避免慘案發生。對此，果粉們紛紛跳出來現身說法，除坦言儲存空間確實會影響手機效能外，還建議出現卡頓時千萬不要輕易關機。

原PO在PTT「iOS板」上發文表示，目前手機是iPhone 13 pro 128GB，平時常隨手拍照因而購買iCloud 2TB空間，但近期卻發現手機在使用上，例如開啟相機、切換app時有明顯頓挫感。

原PO解釋，原本以為只有RAM（隨機存取記憶體）會影響手機效能，所以選擇買128GB+iCloud空間，近日查看手機儲存空間才發現已使用103 GB，等於剩餘容量不到30 GB，因而懷疑「這是否恐是導致手機變慢的原因呢？」

貼文一出，許多網友跳出來解答，「會，之前有陣子覺得iPhone 11 Pro很Lag，後來發現幾乎快滿，清掉大概剩一半，速度就恢復」、「會喔，之前朋友手機有接近容量上限後超卡的現象」、「盡量不要，我256GB都只用50GB，保持剩餘200GB」、「會，我的經驗低於4GB還會app各種閃退+轉圈圈」、「128G跟256G快閃記憶體顆粒數就有差了，顆粒數會影響讀寫效能，能買256G就買會比較好」。

不少果粉也分享血淚史，指出手機效能若因儲存空間不足，絕對不要嘗試關機，「會！前陣子接近滿之後超卡，然後不小心關機之後，直接無法開機，而且還沒備份」、「剩餘容量太少千萬不要關機」；另有持iPhone 13 pro的過來人指出，自己也有買iCloud空間，之前則是在編輯照片或瀏覽照片會出現卡頓情形，之後試著登出iCloud後重新登入，卡頓情形就完全改善了。

iPhone 手機 iCloud iPhone 13 快閃記憶體 蘋果 iOS

相關新聞

擴充桌機產品 蘋果可能推出以Mac mini為基礎的「Mac Studio」

9to5Mac網站取得消息指稱，蘋果目前正規劃一款以現有Mac mini為設計的桌機產品，名稱可能會是「Mac Studio」，其中將透過搭載蘋果自有處理器對應更高運算效能，同時也準備推出名為「Apple Studio Display」的外接顯示螢幕，將對應7K解析度顯示輸出。

iPhone買沒多久竟「卡卡的」？果粉見關鍵狂勸：千萬別關機

新手機買到手竟然也會「卡卡的」？一名網友就分享自己入手沒多久的iPhone 13 pro在使用上出現頓挫感，即使額外購買了蘋果的雲端儲存空間「iCloud」...

Nothing首手機與行動電源產品 最快4月對外揭曉

順利將旗下首款耳機產品推向市場後，一加共同創辦人裴宇 (Carl Pei)自行創立品牌Nothing接下來似乎準備推出手機產品，同時最快可能會在4月對外公布。

NEX系列手機確定併入X系列 vivo證實即將推出新品

就在vivo官網上的NEX系列產品被下架，而去年vivo執行副總裁胡柏山也透露內部已經將NEX系列產品定位作調整，並且將新技術聚焦在iQOO系列機種，vivo副總裁賈淨東稍早則證實NEX系列未來將併入現行X系列，成為未來vivo旗艦機種。

Netflix收購打造《怪奇物語》手遊開發商 收購金額曝光

Netflix稍早完成收購曾經協助打造《怪奇物語：Puzzle Tales》 (Stranger Things: Puzzle Tales)的芬蘭遊戲開發商Next Games，收購金額為6500萬歐元，約7200萬美元。

Sony Mobile預告著手準備年度新機 將持續聚焦創作、沉浸體驗

在稍早對外說明中，台灣Sony Mobile總經理林志遠表示內部已經著手準備今年度預計推行手機產品，但基於保密原則仍無法透露具體細節。而在目前公司結構與相機、聲音等電子產品整併之下，Sony Mobile依然會依循Sony著重以創新及科技技術打造令人感動產品的理念，藉此開發更聚焦在創作、體驗，以及高速連網的手機產品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。