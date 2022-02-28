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AirPods小秘密你可能還不知道？ 錯過恐讓你白白損失590元

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為第三代AirPods耳機。
圖為第三代AirPods耳機。

藍牙耳機方便攜帶且實用，已是現代人使用3C不可或缺的產品之一，其中蘋果公司開發的AirPods系列耳機更是備受討論，但最近就有網友意外發現AirPods的「小秘密」，錯過的話可能讓你白白損失590元，還不知道的朋友們趕緊跟上！

這名網友透過Tik Tok貼文表示，最近準備搬家，整理東西的時候發現之前買AirPods的空盒，但聽說盒子底部掀開會有一條原廠充電線」，原PO將盒底掀開，果真發現一條充電線，差點因為搬家大掃除直接丟掉。

貼文曝光後引起網友討論，有人就回應「我丟了...」、「我為什麼現在才知道！」、「慘了，我已經把盒子丟了」、「我也是用AirPods Pro，拿完盒子就一直放著，後面差點丟掉」，但也有人表示「這不是基本常識嗎？」、「我以為大家都知道耶」。

根據蘋果官網顯示，AirPods二代、三代、AirPods Pro包裝盒內容皆會附贈連接線，還不知道的朋友趕緊去找回耳機空盒吧，畢竟一條蘋果充電線原廠售價要價可是需要590元！

@tiam.eagle 大掃除差點把耳機丟了#tiamhair #中壢髮型#大掃除 ♬ 神魂颠倒 - 邓典

3C Apple AirPods Lightning 蘋果 藍牙耳機

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