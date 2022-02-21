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他好奇「三星S22沒亮點卻賣超好？」 網曝關鍵讚譽：安卓第一品牌

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣三星正式在台發表年度旗艦機種Galaxy S22系列。（本報系資料庫）
台灣三星正式在台發表年度旗艦機種Galaxy S22系列。（本報系資料庫）

三星S22系列旗艦機於本月16日開放預購，但有網友直言明明這次發表會沒看到劃時代的創新，不解為何此次銷量仍表現亮眼，不少通路迅速搶購一空，文章一出在PTT引起大批網友討論。

「為何三星這次賣這麼好？」這位網友認為，三星旗艦機沒看到什麼亮點或劃時代的創新，之前還會強調相機媲美單眼，或一些創新功能，這次卻完全不知道三星旗艦機的賣點是什麼，「為何這次三星賣到缺貨？」問題一出，立刻引起網友熱議。

有網友就點出「正面四邊等窄」（指四邊長度較一致，視覺上較為舒適）是一大優點，「索尼的審美觀，三星的系統，堪稱完美！」、「安卓第一品牌，其它沒一個能打的」、「有消費力的安卓客群當然都選三星，不意外」、「同時期其他安卓廠沒有能抗衡的商品啊」，也有人認為「今年的賣點就是折扣多」，「S22預購最低含所有回饋約15,000元上下，沒舊機換購3,000元也只要18,000元，所以買新不買舊」、「17,000元可以買到S22，很划算啊！」。

S22 Ultra內建的「S Pen」也成為討論焦點，「Note才是搖錢樹」、「Note換機潮+1」、「大概是Note用戶的換機潮」、「有筆的需求換機客群還是不少吧」。

另一派網友則持相反意見，直言「預購都這樣，銷售榜單出來，還不是看到iPhone霸榜」、「等銷售榜單一出來，咦，不是賣很好，怎麼連前幾名都沒」、「預購本來就很強啊，之後就下去了」、「少量到貨的飢餓行銷」。

Galaxy S22 Ultra首度內建S Pen。圖／台灣三星電子提供
Galaxy S22 Ultra首度內建S Pen。圖／台灣三星電子提供

PTT 三星 Samsung GALAXY

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