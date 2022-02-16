OM System推新款M43旗艦相機OM-1 搭載全新對焦架構、更快對焦速度
目前由日本產業合作夥伴的OM System，2月15日宣布推出旗艦定位的M43數位專業相機OM-1，強調搭載新一代Live MOS感光元件與TruePic X影像處理器，同時也搭載全新對焦架構，可實現50fps連續自動對焦拍攝表現。
而位於機頂的品牌標誌仍維持採用Olympus名稱，一方面顯示此款相機投入開發時間是在更早之前，另一方面則強調過往Olympus品牌精神。至於沿用Olympus在1972年推出的經典機種OM-1名稱，則凸顯OM System希望以此款相機延續過往Olympus品牌設計精神。
此次推出的OM-1，採用2040萬畫素的Live MOS背照堆疊式感光元件，並且搭載新款TruePic X影像處理器，標榜相比前一代TruePic IX處理器提高近三倍的影像運算能力，機身則搭載7階5軸防震，若搭配Sync IS規格鏡頭更可讓防震效果對應8階，並且對應IP53等級防水防塵設計，甚至對應零下10度環境使用，機身背面則搭載對應576萬點、120fps畫面更新率，覆蓋率為83%的電子觀景窗。
拍照功能部分，機械快門連拍速度可達10fps，並且對應50fps連續自動對焦拍攝表現，鎖定對焦狀態下更可達120fps，最高感光度更可達ISO 25600，擴展之後則可達ISO 102400，而對焦系統則分別對應1053組十字相位對焦點，以及1053組反差對焦點，同時支援臉部與眼部自動對焦，另外也能識別貓狗、鳥類，以及車輛與飛機等被攝項目。
至於在高解析度拍攝模式下，最高可對應手持5000萬畫素拍攝，或是配合三腳架對應8000萬畫素拍攝，另外也支援Live ND、合成拍攝、焦點合成、HDR拍攝功能。錄影部分，則支援4K 10-bit 4:2:2格式下以60fps拍攝，12-bit RAW DIC格式下則支援120fps，若在1080P影片格式則可支援240fps拍攝，另外也支援OM-Log和HLG紀錄規格。
其他設計，則支援雙UHS-II SD記憶卡插槽，採用對應2280mAh容量的BLX-1電池，包含電池的整機重量則是599公克。
建議售價部分，新款OM-1單機身售價為27.3萬日圓，但台灣總代理元佑實業尚未公布台灣地區售價。隨著新款OM-1公布，OM SYSTEM同步推出新款M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 II標準變焦鏡，以及M.Zuiko Digital ED 40-150mm F4.0 Pro長焦變焦鏡頭。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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