快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone電池健康度愈來愈低… 蘋果官方推4招延續電池壽命、避開這情況

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果官網日前祭出4招建議，教導如何延長電池壽命，最重要的就是「避開極端的環境溫度」。路透
蘋果官網日前祭出4招建議，教導如何延長電池壽命，最重要的就是「避開極端的環境溫度」。路透

隨著手機的使用時間增加，加上每個人的操作習慣不同，以iPhone為例，可以從「電池健康度」觀看百分比，不過看到百分比數字逐漸下降，電池面臨老化問題該怎麼辦？蘋果官網日前祭出4招建議，教導如何延長電池壽命，最重要的就是「避開極端的環境溫度」

蘋果官網針對「讓電池續航力與使用壽命極大化」提出建議

1、軟體更新到最新版本

蘋果表示，軟體更新到最新版本，可以擁有最新的節電技術，應時常確認自己的裝置是否為最新版本的iOS、macOS或watchOS。

2、避免極端的環境溫度

適用溫度範圍在16°至22°C間，若讓裝置（如iPhone）暴露在高於35°C的環境中，恐怕會損害電池的蓄電量，像是在高溫環境下為iPhone充電，電池恐怕也無法長時間為裝置供電；而在嚴寒中使用手機，續航力變短僅為「暫時性」，只要電池溫度回到正常範圍，效能也會恢復正常。

裝置適用溫度範圍在16°至22°C間，若讓裝置（如iPhone）暴露在高於35°C的環境中，恐怕會損害電池的蓄電量。（翻攝自蘋果官網）
裝置適用溫度範圍在16°至22°C間，若讓裝置（如iPhone）暴露在高於35°C的環境中，恐怕會損害電池的蓄電量。（翻攝自蘋果官網）

3、充電時可先卸除護套

當裝置有在「護套狀態」時充電，可能會導致過熱，進而影響電池蓄電量，如果有發現過熱問題，應先拆卸護套再充電為宜。蘋果並提到，像是Apple Watch Edition錶款，要確認磁性充電盒的護套是否已卸除。

雖然蘋果年年出新機，但還是不少人正在「擁抱舊iPhone」。蘋果表示，軟體更新到最新版本，可以擁有最新的節電技術。歐新社
雖然蘋果年年出新機，但還是不少人正在「擁抱舊iPhone」。蘋果表示，軟體更新到最新版本，可以擁有最新的節電技術。歐新社

4、長時間不使用裝置 應留一半電量

不少人會面對iPhone或iPad短時間內不使用之情況，蘋果表示，存放該裝置時，應在低於32°C的環境中，關閉該裝置電源，避免耗用電池。

蘋果提到，不使用的裝置應充電至50%的電量，不要完全充電或完全放電，若要放置超過6個月以上，每6個月都應該把它充電到50%；若將電池在完全沒電的情況存放裝置，電池將進入深度放電狀態，可能會造成無法再充電之情形；但若把長期未使用的裝置持續「完全充電」，電池可能會損失部分蓄電量，導致續航力縮短。

延伸閱讀

高資費換免費iPhone用4年OK嗎？釣出資深果粉大讚這神機耐用

蘋果VR／AR頭戴裝置真的問世了？「realityOS」作業系統曝光

《瑪車8》付費DLC送48賽道「好香」 購買注意這2點、新舊版畫質比較曝光

開箱影片／HYD WeAir Plus IoT冷暖空氣清淨機D-68 遠端操控軋Dyson拚家中好空氣

相關新聞

iPhone電池健康度愈來愈低… 蘋果官方推4招延續電池壽命、避開這情況

隨著手機的使用時間增加，加上每個人的操作習慣不同，以iPhone為例，可以從「電池健康度」觀看百分比，不過看到百分比數字逐漸下降，電池面臨老化問題該怎麼辦？蘋果官網日前祭出4招建議，教導如何延長電池壽命，最重要的就是「避開極端的環境溫度」。

搭電信方案0元起再送加碼禮 三星Galaxy S22旗艦系列15日開放預購

星粉引頸期盼的三星年度新機Galaxy S22旗艦系列重磅登台，5大電信同步於2月15日12點起至2月28日開放限量預購...

Galaxy S22系列旗艦手機來了！ 2月15日預購、這一天正式上市

三星在日前舉辦的Unpacked 2022中，正式揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列後，三星很快地也在台灣地區舉辦上市活動，確定將在3月4日於台灣市場正式推出此系列旗艦手機。

三星公布Galaxy S22系列售價明起預購 看好換機市場

台灣三星電子今正式宣布Galaxy S22旗艦系列在台上市，預估銷量較前代成長兩成。S22新機祭出強悍的規格效能、錄影功...

Sony計畫推新款真無限耳機 傳有「空氣聆聽感Fu」

過去在Sony Mobile產品線推出一款名為Xperia Ear Duo (XEA20)，並且強調空氣聆聽感的真無線耳機後，Sony似乎準備再推出另一款類似技術產品，將以更方便佩戴方式設計，同時名稱將會是「LinkBuds」，型號則是WF-L900。

專利顯示Apple蘋果AirPods Max 2將採用觸控操作功能 取消數位旋鈕

Apple蘋果產品傳聞裡，最近傳聞最多的以 iPhone SE 3、iPad Air、AirPods Pro 2 等為主，卻鮮少有旗艦耳罩式耳機 AirPods Max 2 的傳言。最近國外科技網站《Patently Apple》在美國專利商標局找到一份新的專利資料，發現 Apple 蘋果公司似乎打算開發 AirPods Max 2 耳機，而且耳罩上的數位旋鈕可能會被取消，變成觸控式設計。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。