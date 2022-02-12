OPPO Reno 7系列登台 搭載聯發科天璣處理器、強調手持夜拍效果
去年在中國市場推出的OPPO Reno 7系列，日前已經以不同設計規格形式於印度市場推出國際版，而今日 (2/11)也宣布在台灣市場推出。
跟印度市場推出的國際版相同，台灣市場引進的Reno 7與Reno 7 Pro均採用聯發科天璣處理器，並未包含Qualcomm處理器設計。
其中，台灣市場推出的Reno 7也是採用左上角開孔的6.4吋、Full HD+解析度LTPS AMOLED平面螢幕，搭配天璣900處理器、8GB記憶體與256GB儲存容量，支援5GB儲存容量挪為記憶體空間使用設計，電池容量則是4500mAh，支援65W SuperVOOC超級閃充技術與反向充電功能，另外則搭載基於Android 11的ColorOS 12操作介面，並且支援雙卡雙待等設計，機身顏色則提供黑色與藍色款式。
相機則分別對應3200萬畫素、f/2.4光圈與85度拍攝視角的視訊鏡頭，搭配以6400萬畫素、f/1.7光圈與閉環對焦馬達設計的廣角鏡頭，以及800萬畫素、f/2.25光圈與118.9度拍攝視角的超廣角鏡頭，加上200萬畫素、f/2.4光圈且對應最近4公分拍攝距離的微距鏡頭所構成主相機模組，分別支援25級可調光圈肖像模式、錄影追焦、Ultra Steady錄影防手震、散景耀斑肖像錄影、AI Highlight錄影與AI色彩人像錄影等拍攝功能。
而Reno 7 Pro則維持與中國銷售版本採直角平框相同設計，一樣推出藍色與黑色款式，分別搭載天璣1200-MAX處理器，以及12GB記憶體與256GB儲存容量，另外可透過7GB儲存容量作為記憶體空間使用，電池容量一樣是4500mAh，同樣搭載65W SuperVOOC超級閃充技術與反向充電功能，一樣配置基於Android 11的ColorOS 12操作介面，並且支援雙卡雙待等設計。
相機方面在視訊鏡頭採Sony IMX709感光元件，對應3200萬畫素表現，採f/2.4光圈、RGBW、DOL-HDR技術，以及AI智慧廣角功能設計。
主相機模組則分別搭載5000萬畫素、Sony IMX766感光元件、f/1.8光圈與閉環對焦馬達設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素、f/2.25光圈與118.9拍攝視角的超廣角鏡頭，同樣搭配200萬畫素、f/2.4光圈且對應最近4公分拍攝距離的微距鏡頭。
而主相機模組更覆蓋陶瓷彩鍍鏡圈，同時在相機模組1mm厚度中，藉由光纖熱彎技術放入360度星環呼吸燈。
建議售價方面，OPPO Reno 7將在台灣市場以新台幣15990元價格銷售，而Reno 7 Pro建議售價則是新台幣21990元。兩款新機將從即日起開放OPPO體驗店與線上通路預購，其中預購Reno 7將額外加贈Enco Buds真無線耳機與專屬手機保護殼，而預購Reno 7 Pro則額外加贈Enco Air真無線耳機與專屬手機保護殼，另外也將加抽張惠妹aMEI ASMR世界巡迴演唱會門票，兩款手機預計在2月19日於OPPO體驗店、線上通路、指定購物平台開放銷售，預計在3月1日開放所有電信通路銷售。
此外，OPPO也同步在台推出新款Watch Free智慧型手錶，其中加入OSleep全方位睡眠偵測功能，讓使用者能偵測打鼾問題，同時也支援血氧飽和濃度與心率量測，以及自動辨識運動種類，支援超過100種運動類型，本身僅33公克，讓使用者更能長時間配戴，本身則對應長達14天的電池續航時間，更對應充電5分鐘即可充入全天使用所需電量，而螢幕則搭載1.64吋AMOLED顯示面板，並且支援更換錶面與錶帶設計。
OPPO Watch Free智慧型手錶將提供黑色與金色款式，建議售價則是新台幣2990元，同樣從即日起開放預購，早鳥優惠價則是新台幣2588元，預計在眾多線上通路開放銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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