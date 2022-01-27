快訊

南北買房都辛苦...首購族究竟如何下手？七都行情一次看

絕不善罷甘休！立陶宛總統再喊話 籲內閣與台灣洽談代表處改名

2021最好看的手機是哪支？眾多網友點名「它」：又美又耐看

聯合新聞網 / 綜合報導
各家廠商推出五花八門的智慧型手機，消費者不僅比較性能和價格，手機外型也是大家關注的焦點之一。示意圖／Ingimage
各家廠商推出五花八門的智慧型手機，消費者不僅比較性能和價格，手機外型也是大家關注的焦點之一。示意圖／Ingimage

智慧型手機可說是現代人生活中不可或缺的工具之一，在各家廠商百花齊放之下，消費者不僅比較性能和價格，手機外型也是大家關注的焦點之一。一名網友在PTT發文詢問，「去年（2021）各位心中外觀最好看的手機是哪隻呢？」，鄉民們各個跳出來票選，最多人點名的就是「這一支」。

原PO在文中表示，自己心目中的第一名就是Sony推出的XPERIA 1 III，大讚「那個綠色真的質感超棒」。他也提到，儘管Pixel 6系列的外觀評價兩極，但其撞色的設計別具特色，且海沫色相當特別，讓他也甚感喜歡。

2021年各家廠牌陸續推出了多款智慧型手機，無論是旗艦機又或是中低階手機，皆有各自的擁護者，原PO也在文中發問，「去年外觀最好看的手機是哪隻？」，想藉此了解大家的喜好。

許多人看到文章後紛紛留言投票，其中最受到網友歡迎的，就是Samsung推出的Galaxy S21系列，「S21U真的是越看越好看」、「絕對是S21U黑色，超級好看」、「S21U+1，這支設計的確耐看」、「最好看S21U，最醜P6」。

Samsung Galaxy S21系列的手機外型深受網友喜愛。報系資料照／記者陳立儀攝影
Samsung Galaxy S21系列的手機外型深受網友喜愛。報系資料照／記者陳立儀攝影

另外，Google推出的Pixel 6系列也受到好評，「Pixel 6海沫色，因為是少見的配色」、「Pixel 6 Pro白，最想購入這款」。網友也點名SONY的XPERIA系列，大讚其外觀配色，「真的投XPERIA 5 II，覺得比S21更有質感，SONY真的很會調色」、「外觀絕對是SONY啦」、「外型一定是SONY，顏色一直都沉穩內斂」。

Pixel 6系列有推出海沫色，讓網友們印象深刻。圖／取自Google Store官網
Pixel 6系列有推出海沫色，讓網友們印象深刻。圖／取自Google Store官網
許多網友大讚SONY的手機外型都很漂亮。圖為XPERIA 1 III。圖／取自SONY官網
許多網友大讚SONY的手機外型都很漂亮。圖為XPERIA 1 III。圖／取自SONY官網

智慧型手機 Samsung Pixel 6 Galaxy S21 Sony Google Xperia

延伸閱讀

YouTube開始色色？平台公開販售成人片 網友歪樓抓出「暗黑周杰倫」

英國師約18歲女學生「床上教數學」 嗆辣小三當面邀正宮開戰

怪怪的！她見診所這景象「毛骨悚然」 網看傻：以為是停屍間

他憂路邊這一根正對家裡有風水疑慮 眾人歪樓：光明燈欸

相關新聞

三星旗艦手機S22確定2月9日發表 規格預測一次看、有望搭載S pen

三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文日前才發文預告2月時將推出新一代Galaxy S系列手機，但未說明詳細日期，沒想到今日三星官網正式公布，將在台灣時間2月9日晚上11時在Galaxy Unpacked線上發表會推出新機Galaxy S22。

2021最好看的手機是哪支？眾多網友點名「它」：又美又耐看

智慧型手機可說是現代人生活中不可或缺的工具之一，在各家廠商百花齊放之下，消費者不僅比較性能和價格，手機外型也是大家關注的焦點之一。一名網友在PTT發文詢問，「去年（2021）各位心中外觀最好看的...

你活在現實還是網路世界裡？市調統計：2021年每人每天平均 4.8小時滑手機

市場調查機構《App Annie 》日前公布「2022年行動裝置市場展望」報告，疫情大流行催化了民眾對行動裝置的依賴性，2022 年將轉型注重數位社群、混合式工作模式、掌上娛樂的經濟模式。

非蘋陣營新機上陣 三星、小米、OPPO交鋒

農曆年將至，非蘋陣營新機消息輩出，小米今天發表Redmi Note 11系列共4款新機，三星預告將於2月9日推出Gala...

微軟宣布Windows作業系統 每月活躍用戶超過14億人

去年4月底時宣布Windows 10用戶人數超過13億消息後，微軟在稍早公布2022財年第二季財報時，確認包含Windows 11在內的Windows作業系統每月活躍使用人數已經超過14億台。

聯發科揭曉鎖定頂規Chomebook打造的迅鯤1380處理器

聯發科說明，日前宏碁揭曉的新款Chromebook Spin 513採用其新款迅鯤 (Kompanio)1380處理器，將可發揮更高運算效能與更長電池續航表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。