2021最好看的手機是哪支？眾多網友點名「它」：又美又耐看

智慧型手機可說是現代人生活中不可或缺的工具之一，在各家廠商百花齊放之下，消費者不僅比較性能和價格，手機外型也是大家關注的焦點之一。一名網友在PTT發文詢問，「去年（2021）各位心中外觀最好看的手機是哪隻呢？」，鄉民們各個跳出來票選，最多人點名的就是「這一支」。

原PO在文中表示，自己心目中的第一名就是Sony推出的XPERIA 1 III，大讚「那個綠色真的質感超棒」。他也提到，儘管Pixel 6系列的外觀評價兩極，但其撞色的設計別具特色，且海沫色相當特別，讓他也甚感喜歡。

2021年各家廠牌陸續推出了多款智慧型手機，無論是旗艦機又或是中低階手機，皆有各自的擁護者，原PO也在文中發問，「去年外觀最好看的手機是哪隻？」，想藉此了解大家的喜好。

許多人看到文章後紛紛留言投票，其中最受到網友歡迎的，就是Samsung推出的Galaxy S21系列，「S21U真的是越看越好看」、「絕對是S21U黑色，超級好看」、「S21U+1，這支設計的確耐看」、「最好看S21U，最醜P6」。

Samsung Galaxy S21系列的手機外型深受網友喜愛。報系資料照／記者陳立儀攝影

另外，Google推出的Pixel 6系列也受到好評，「Pixel 6海沫色，因為是少見的配色」、「Pixel 6 Pro白，最想購入這款」。網友也點名SONY的XPERIA系列，大讚其外觀配色，「真的投XPERIA 5 II，覺得比S21更有質感，SONY真的很會調色」、「外觀絕對是SONY啦」、「外型一定是SONY，顏色一直都沉穩內斂」。

Pixel 6系列有推出海沫色，讓網友們印象深刻。圖／取自Google Store官網 許多網友大讚SONY的手機外型都很漂亮。圖為XPERIA 1 III。圖／取自SONY官網

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