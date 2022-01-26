Meta以NVIDIA A100 GPU打造全球最快超級電腦AI RSC

Meta宣布預計在今年內完成建置一台即將成為全球運算速度最快的超級電腦，並且將以AI Research SuperCluster (RSC)為稱，其中將以760組NVIDIA DGX A100構成總計6080組GPU的加速運算模組。

相較2017年以22000組NVIDIA V100 Tensor Core GPU構成，可對應一天內執行35000項訓練工作的第一代超級電腦，新一代I Research SuperCluster將可對應20倍工作效能，在多組GPU的多卡通訊框架NCCL的運算表現約可提昇9倍，至於在大規模的自然語言訓練流程也能提高3倍效能。

除了配置760組NVIDIA DGX A100，這座超級電腦更採用儲存容量總計為175 petabytes的Pure Storage FlashArray儲存陣列，另外也配置由Penguin Computing Altus systems提供的46 petabytes快取記憶體，同時也配置10 petabytes容量設計的Pure Storage FlashBlade次世代檔案與物件儲存系統。

而在整體運算之後，系統會透過InfiniBand網路以每秒16TB傳輸速率分配至不同運算需求節點，同時Meta預期可讓傳輸速率提昇至每秒1 exabyte，同時GPU數量也會增加至16000組，藉此對應更快運算使用需求，預期可發揮高達5 exaflops運算效能，同時在人工智慧訓練效率將額外提高2.5倍。

AI Research SuperCluster將用於自然語言模型、大規模電腦視覺，以及包含文字分析、圖像識別，以及影片內容搜尋等應用，預期也會進一步應用在Meta計畫擴展的元宇宙發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦