2021年印度智慧手機出貨量1.62億支 小米、三星、vivo排前三

集微網消息，當地時間1月24日，調研機搆Canalys發佈的報告稱，2021年，印度智能手機市場的出貨量達到創紀錄的1.62億部，比2020年增長12%。其中，小米的出貨量為4050萬部，以25%的市場份額位列第一。三星緊隨其後，出貨量3010萬部，市場份額為19%。作為唯一負增長的供應商，vivo以出貨量2570萬部位列第三，市場份額為16%。realme的出貨量同比大增25%至2420萬部，以15%的市場份額位列第四。OPPO位列第五，出貨量2010萬部，市場份額為12%。

Canalys 分析師 Sanyam Chaurasia 表示：“印度智能手機市場在 2021 年每個季度都在發生變化。新冠疫情、不穩定的消費者需求和供應鏈中斷睏擾著市場，但供應商通過專注於全渠道、多樣化供應鏈和擴大產品組合來適應不斷變化的環境。例如，realme 和三星等供應商採用多樣化的芯片組配置來有效管理供應。同時，realme 創紀錄的出貨量也得益於其計劃和庫存管理方面的創新。由於疫苗接種的推廣、市場的重新開放和被壓抑的需求，印度智能手機的全年出貨量達到了歷史新高。而在換機需求和新客戶遷移到智能手機的雙重敺動下，預計2022年將繼續增長。”

報告稱，由於受第二波新冠疫情影響，印度智能手機市場去年經歷了艱難的開局，但在下半年開始快速復甦。繼第三季度的強勁復甦後，雖然供應鏈面臨挑戰，但印度智能手機供應商在第四季度的出貨量仍增長2%至4450萬部。具體而言，小米的出貨量為930萬部，以21%的市場份額位列第一。三星排名第二，出貨量850萬部，市場份額為19%。realme首次在印度攀升至第三位，出貨量同比增長49%，達到760萬部。第四和第五位分別是vivo和OPPO，出貨量分別為560萬部和490萬部。

隨著低端市場新玩家的出現，印度智能手機市場競爭正在升溫。“在第四季度，低端玩家擁有良好的發展勢頭。”Chaurasia表示，例如JioPhone通過升級功能手機，以數百萬部的銷量取得了良好開局。而在亞馬遜和Flipkart上，Infinix和Tecno有效地利用了品牌促銷活動。同時，它們還在社交媒體平台上提高了品牌知名度。其中，Infinix 在印度年輕人中推廣電子競技以突出其主要特點，而 Tecno 則通過社交媒體影響消費者。

“印度今年將迎來巨大的數字化轉型。”Chaurasia 補充道，2022 年，印度將帶來新的 5G 頻譜拍賣，進而促使5G的覆蓋範圍擴大和使用成本降低。而在激烈的供應商競爭中，支持 5G 的智能手機價格將進一步下跌。但在芯片短缺緩解之前，2022 年上半年的出貨量將受到抑製。總體而言，印度將看到面向未來的技術上升勢頭，智能手機將成為數字生態系統的核心，並在印度公民的日常生活中變得越來越重要。”

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