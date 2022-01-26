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你活在現實還是網路世界裡？市調統計：2021年每人每天平均 4.8小時滑手機

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：App Annie、techcrunch
圖片及資料來源：App Annie、techcrunch

市場調查機構《App Annie 》日前公布「2022年行動裝置市場展望」報告，疫情大流行催化了民眾對行動裝置的依賴性，2022 年將轉型注重數位社群、混合式工作模式、掌上娛樂的經濟模式。

該報告也統計 2021 年裡全球手機使用情形，在2021年裡使用者花了 3.8 億個小時在行動裝置上，每人平均每天會花 4.8 小時在應用程式上，比 2019 年提升 30%。

圖片及資料來源：App Annie、techcrunch
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報告內容指出，2021 年全球用戶在行動裝置上花費了 3.8 萬億個小時、大約下載了 2,300 億個應用程式、花費了 1,700 億美元（約新台幣 4 兆 6,840 億元）。

隨著行動裝置使用愈來愈廣泛，廣告商也逐漸轉向行動裝置廣告，據統計廣告商在 2021 年的行動廣告支出超過 2,950億美元，而《App Annie 》推測 2022 年可能會超過 3,500 億美元。

另外，報告中顯示使用者每天使用 App 的時間平均 7 成都是用在社群軟體、照片及影音類應用程式上。

外電報導也指出，在使用者支出購買 App 部分，2021 年間有超過 233 款 App 和遊戲的收入超過 1 億美元，其中 13 款遊戲收入超過 10 億美元，比 2020 年增長了 20%。

在全球市場來看，2021 年下載量排名前五名的 App 是 TikTok、Instagram、Facebook、WhatsApp 和 Telegram。按消費者支出來看，前五名上榜的是 TikTok、YouTube、Tinder、騰訊視頻和 Disney+ 。

圖片及資料來源：App Annie、techcrunch
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在美國市場，1995年之後出生得 Z 世代最常使用 Instagram、TikTok、Snapchat 和 Netflix 這幾款 App；1980 年至 2000 年出生的千禧世代偏好 Facebook、Messenger、Amazon 及 WhatsApp，至於 1964 年至 1980 年出生的 X 世代則是喜歡使用天氣、亞馬遜 Alexa、NewsBreak 和 Ring。

圖片及資料來源：App Annie、techcrunch
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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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