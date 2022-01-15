醫美級自拍效果！vivo V23、23e聯袂登台 同步推出性價比新機vivo Y55

今年1月初於印度揭曉的vivo V23系列，今日 (1/14)正式在台上市，強調提供「微整形」般醫美等級自然美顏效果，並且提供客製化自拍需求。此外，vivo V23更標榜在機身背蓋採用Fluorite AG螢石玻璃磨砂技術，並且導入全新光致變色設計，讓背蓋色彩可在陽光下變化，或是透過紫外線燈照射後呈現喜愛造型圖案。

在台上市的vivo V23系列，分別推出包含「魔鏡黑」、「精靈藍」兩款配色的vivo V23e，以及提供「星塵黑」、「流光金」兩款配色的vivo V23。

其中，vivo V23採用5000萬畫素前置廣角雙鏡頭，搭配三星ISOCELL JNV感光元件與ISOCELL 3.0像素隔離技術，藉此提高光敏度與色彩保真效果，並且配合105度超廣角鏡頭確保自拍效果。而vivo V23w則採用4400萬畫素前置鏡頭，可自動識別人眼位置確保對焦效果。

▲vivo V2

▲vivo V23e

在自拍功能部分，兩款手機均搭載獨創人工智慧演算法，透過學習人臉特徵，增強人臉細節，讓毛髮更清晰、皮膚紋理更自然，提供對應醫美等級的自然美顏自拍效果。此外，美顏功能還可將照片添加各類濾鏡，並且依照需求選擇磨皮、瘦臉、大眼等各種微整形效果，即使在素顏情況下也能加上各種妝感。

而vivo V23更搭載獨家雙色溫四柔光燈，可透過各兩組冷、暖光燈，依照所處環境進行色溫調節，在不同光源下提供合適補光需求，另外更新增Party人像功能，可透過雙色溫四柔光燈瞬間補光自拍人像，配合手持擺動軌跡及延時曝光效果，藉此營造趣味的派對氛圍。

主相機功能方面，vivo V23分別搭載6400萬畫素、f/1.89光圈設計的廣角鏡頭，以及800萬畫、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，搭配200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭。而vivo V23e則搭載5000萬畫素、f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，以及200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭。

▲vivo V23分別搭載6400萬畫素、f/1.89光圈設計的廣角鏡頭，以及800萬畫、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，搭配200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭

▲vivo V23e則搭載5000萬畫素、f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，以及200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭

硬體規格方面，vivo V23與vivo V23e均採用6.44吋、解析度為Full HD+ (2400 x 1080)的全尺寸AMOLED螢幕，至於處理器則分別採用聯發科天璣920與天璣810，vivo V23提供8GB或12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量規格，電池容量則是4200mAh、支援44W有線閃充，而vivo V23e僅提供8GB記憶體與128GB儲存容量組合，電池容量則是4050mAh，一樣支援支援44W有線閃充。

此外，vivo V23更採用航太等級鋁材打造機身框體，透過Fluorite AG螢石玻璃磨砂技術讓背蓋紋理與鍍膜漫射效果更為柔和，並且不沾染指紋，更結合光致變色設計，讓背蓋色彩可在陽光下變化，或是透過紫外線燈照射後呈現喜愛造型圖案。

▲vivo V23採用航太等級鋁材打造機身框體，透過Fluorite AG螢石玻璃磨砂技術讓背蓋紋理與鍍膜漫射效果更為柔和，並且不沾染指紋，更結合光致變色設計，讓背蓋色彩可在陽光下變化

▲透過紫外線燈照射後呈現喜愛造型圖案

兩款新機均配置基於Android 12的Funtouch OS 12操作介面，並且整合可將4GB儲存空間挪為記憶體暫存資料使用，讓手機執行app時不會有卡頓問題。

除了在台公布vivo 23系列新機，vivo此次也同步在台揭曉性價比手機vivo Y55，分別採用6.58吋、Full HD+解析度螢幕，採用天璣700處理器與5000mAh電池容量，相機部分則搭載800萬畫素前置鏡頭，搭配5000畫素廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭，以及同為200萬畫素的微距鏡頭，機身則提供「星河藍」、「星耀黑」兩款配色。

▲vivo Y55

建議售價方面，vivo 23將以新台幣15990元及17990元價格在台上市，vivo V23e建議售價則是新台幣13990元，至於vivo Y55建議售價則是新台幣7990元。

vivo V23系列與vivo Y55將於全台vivo體驗店、vivo官方商城、蝦皮購物、momo購物網、PChome24h購物、Yahoo!奇摩購物中心、Etmall東森購物、遠傳FriDay購物、myfone購物和神腦生活購物開賣，搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星和亞太電信指定資費，即可以0元起價格購機。

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