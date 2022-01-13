Jabra推真無線運動耳機Elite 4 Active 主動降噪、最長可用28小時

Jabra今日(1/12)宣布在台推出日前發表，並且加入主動降噪功能的真無線運動耳機Elite 4 Active，標榜以相對平易近人的中價位設定，搭配更好音質表現吸引運動愛好者使用。

Elite 4 Active整體外型與先前推出的Elite 3相似，但在耳機外側減少金屬光澤裝飾，並且加入主動降噪功能設計，藉此做出產品定位區隔。

而耳機本身同樣未搭載配戴穩定使用的耳翼配件，但一樣能讓使用者在運動過程穩定配戴，同時耳機也具備IP57等級防水與防塵效果，並且加入抗腐蝕設計，藉此降低汗水對耳機功能產生影響。此外，Elite 4 Active整體重量也相當輕盈，並且以符合人體工學形式設計，讓使用者在配戴時不會感覺有異物感。

▲Elite 4 Active加入主動降噪功能

▲標榜能讓使用者在運動過程穩定配戴

收音部分則採用4組麥克風陣列設計，藉此確保通話品質，而主動降噪功能同時也提供HearThrough環境通透使用模式，讓使用者能在運動過程透過主動降噪設定隔絕外部噪音，配合音樂播放集中精神專注於運動訓練，或是藉由環境通透使用模式，在道路間跑步訓練時仍可確保聆聽環境聲音，避免無法透過聲音察覺鄰近來車等情況。

耳機內建6mm動圈單體，可配合Jabra Sopund+ app客製化聲音輸出表現，可支援單耳機使用，同時支援Google Fast Pair技術，能與Android手機快速完成配對，本身也支援與iPhone配對，並且支援使用Alexa、Google Assistant等數位助理服務，更可對應Spotify一鍵重播 (Tap Playback)。

▲採用4組麥克風陣列設計，藉此確保通話品質

▲與先前推出的Elite 3 (左)相似，但在耳機外側減少金屬光澤裝飾，並且加入主動降噪功能設計，藉此做出產品定位區隔

至於電力表現方面，耳機本身可對應7小時連續播放，搭配收納充電盒則可對應28小時使用時間。顏色部分則提供海軍藍、薄荷綠與闇黑色三種選擇，建議售價則是新台幣3990元，預計透過PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo!購物中心與蝦皮購物等通路銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》