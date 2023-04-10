女子擴音聊天好惱人！他還原「實況」：妳住三重台北橋下、剛拍完婚紗嫌老公矮

公共場合使用手機別忘記「手機禮儀」，否則隱私全曝光！一名網友日前在一處書局看見一名女子使用擴音通話，讓他認真「聆聽」完整過程，喊話「整間書局都知道」她的談話，包含住處、拍了婚紗、吃了什麼等等，引起熱議，就有網友搞笑表示，「看看能不能聽到提款卡密碼」。

一名網友在臉書（Facebook）社團「爆怨2公社」發文表示，一名女子在書店使用手機與對方通話，但少了「手機禮儀」，疑似用擴音功能並大聲談話讓「整間書局」都聽得到她的談話內容，現場宛如變成一場「實境秀」節目，讓他笑到不行。

他「鉅細靡遺」地重現女子談話內容，表示她不會游泳、剛拍完婚紗，「在挑哪張照片要當相框。」也知她「住三重台北橋下，走路5分鐘到三和夜市。」她和準老公住11坪套房「免租金」，她吐嘈準老公「比妳穿高跟鞋還矮」，大讚昨日一家火鍋相當好吃，「1個人450」，甚至連買了LG洗脫機都聽得相當清楚，最後以女生稱手機電量剩67%，問男生有沒有帶行動電源讓她充電劃上句點。

他表示該名女子聊天的內容「整間書局都聽得到」。（翻攝自爆怨2公社）

他全程聽完聊天過程，他笑著說真的祝福「新婚愉快」。該文引起網友熱議，向原Po表示「你應該（過）去祝福他們一下」、「繼續聽下去，晚一點連提款卡密碼都會報出來也說不定。」、「我比較想知道是哪一家火鍋很好吃。」還有網友大笑原Po真的時間太多，「如果是我，我應該也會捨不得走。」

不少網友認為，常遇到路人大聲聊天行為相當不妥，「很討厭那種強迫別人聽到他們對話的人」、「高鐵上也很常聽到」、「我搭火車時也遇過類似的狀況，不過我真的不想知道對方怎樣怎樣。」、「我還聽過一個阿杯（阿伯）在吹噓他年輕時風流史的。」

udn討論區