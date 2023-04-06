七八年級回憶掰了！Xuite隨意窩不敵「社群使用習慣改變」8月31日關站、備份教學看這裡

多年前繼無名小站、Yahoo!奇摩部落格關站後，又有七、八年級生的回憶要消失了，「Xuite隨意窩」今（6）日在官網發出公告表示，「將於112年8月31日終止服務，並刪除網站全部資料。」呼籲用戶盡早進行備份。

由中華電信所開發的「隨意窩Xuite日誌」在2005年成立，2011年重新改名為「隨意窩」，平台包括Xuite日誌、Xuite信箱、Xuite相簿、Xuite影音、Xuite旅遊與雲端資料櫃等。Xuite信箱於2014年12月1日終止服務，臉書（Facebook）、Yahoo、Google和MSN外站帳號登入管道於2020年5月底結束、「Hami+個人雲」雲端資料櫃服務也於2020年6月底停止服務。

「Xuite隨意窩」在官網貼出公告，4月6日起提供會員進行資料備份與下載。（翻攝自Xuite隨意窩）

如今隨意窩Xuite也將畫上句點，隨意窩Xuite在官網提到，「『Xuite 隨意窩』是許多人曾經的青春日記，也是現在進行式的樂活人生筆記」，提到現在因「社群使用習慣改變」，為了使資源做有效運用，「Xuite隨意窩將於112年8月31日終止服務，並刪除網站全部資料。」並提到112年4月6日起，將提供所有Xuiter（會員）後續處理服務。。

「隨意窩Xuite」提到，可匯出下載的範圍為「日誌、相簿、影音服務」，其中包含「個人上傳的文章、照片、影片」，但不含版型樣式、側欄、留言、個人圖像，並表示，若想要匯出上述需求者，需在唯讀期間（2023年5月1日）前至個人後台自行複製內容，並提到唯讀期後將「不再提供開放至設定頁面」。

《聯合新聞網》整理「隨意窩Xuite」關站及備份流程如下：

★關站時程

第一階段：2023年4月6日10:00～2023年5月1日10:00

．網站功能正常運作，提供會員進行資料備份與下載

官網提到「Xuite VIP」的方案自4月6日起停止收費，各方案會員仍維持原訂閱方案身分享用服務至8月31日止。若為「Xuite VIP」方案會員從4月6日至8月31日期間有費用上問題，都能撥打客服專線0800-080-412進行處理。

第二階段：2023年5月1日10:00～2023年8月31日14:00

．停止Xuite隨意窩新會員開通

官網提到，全站進入「唯讀模式」，關閉管理後台。會員雖然可正常瀏覽公開網頁，但無法進入管理後台進行新增、修改或刪除等動作，這段期間僅提供資料備份與下載。

第三階段：112年8月31日14:00起網站關閉

．無法進入任何Xuite隨意窩的頁面

官網提到，也會終止「Xuite隨意窩」所有服務、終止資料備份與恢復等會員服務、也不再受理Xuite VIP方案退費，並刪除所有資料。

「Xuite隨意窩」的Xuite站長日誌也貼出8月31日關站訊息。（翻攝自Xuite隨意窩）

★怎麼備份？

步驟1：在Xuite隨意窩官網右上角登入帳號，登入後再依想匯出的項目點擊下方連結。

官網：https://xuite.net/

點我匯出日誌｜點我匯出相簿｜點我匯出影音

「Xuite隨意窩」至8月31日前，都能進行資料備份與下載，但但不含版型樣式、側欄、留言、個人圖像。（翻攝自Xuite隨意窩）

步驟2：詳細閱讀匯出注意事項與常見問題。

步驟3：依指示開始匯出。

步驟4：下載匯出的檔案。

udn討論區