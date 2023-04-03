快移除！這支購物平台App藏惡意程式 控制4億用戶手機「變成殭屍網路」

不少網友比價搶便宜，常至淘寶、亞馬遜等海外購物網站「Shopping」一番，不過可要注意部份App是不是心懷不善了。有網友發現，中國大陸電商平台「拼多多（Pinduoduo）」的App竟暗藏惡意程式，會破壞攻擊用戶的手機系統竊取資料，引起其他用戶恐慌。

據網易報導，綜合卡巴斯基（Kapersky）實驗室的研究人員及其他網友發現，大陸電商平台「拼多多」的App的部份版本內含惡意代碼，利用已知的安卓（Android）漏洞程式碼，在下載完「拼多多」後，手機就會偷偷安裝其他App，再透過這些程式，避免用戶移除惡意程式App、未經授權下也能查看用戶的私人資訊、收集競爭對手App數據（如上網行為、聊天訊息等），讓手機被監控。

報導指出，「拼多多」App的非法行為「將4億用戶設備變成了被其完全控制用於牟利的殭屍網絡（路），這堪稱是史上最大的入侵事件，甚至連NSA（美國國家安全局）都辦不到。（翻攝自github）

更有報告指出，「拼多多」App的非法行為影響了4億用戶，「將4億用戶設備變成了被其完全控制用於牟利的殭屍網絡（路），這堪稱是史上最大的入侵事件，甚至連NSA（美國國家安全局）都辦不到。」

先前「拼多多」App就曾爆出程式含有惡意程式碼，當時「拼多多」官方卻聲稱，「這是因為某些應用商店存在惡意篡改行為，並建議用戶通過正規渠道（管道）下載。」

目前「拼多多」App已從Google商店暫時下架，已安裝者也會收到Google的刪除通知，但海外版「Temu」仍未遭移除，在過去幾個月還成為美國下載量最高的購物App，讓安全隱憂加劇。

目前「拼多多」App已從Google商店暫時下架，但海外版「Temu」仍未遭移除，恐讓安全隱憂加劇。（翻攝自Google商店）

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