Bluesky計畫讓使用者自行決定演算法 提高內容呈現透明性
Twitter創辦人Jack Dorsey打造的去中心化社群服務Bluesky在3月初開放申請測試後，接下來計畫可讓使用者自行決定不同內容演算法，藉此掌握適合個人追蹤及推薦內容呈現方式。
依照Bluesky執行長Jay Graber於官方部落格說明，接下來將允許使用者自行決定合適演算法，藉此客製化適合個人的追蹤或推薦內容呈現方式。此外，接下來也將藉由軟體市集方式，讓開發者能藉由API打造不同演算法，並且讓使用者有更多選擇。
Bluesky最早從2019年構思，採用與Twitter類似操作模式，但強調本身運作藉由認證傳輸協議實現去中心化，目前已經開放在蘋果App Store下載，現階段僅透過邀請申請註冊形式提供使用，暫時還沒有推出Android平台版本。
至於使用體驗部分，Bluesky一樣具備首頁、搜尋等基本功能，同時也同樣具備內容時間軸設計，更可透過標籤系統快速查找趨勢話題，使用者也能針對特定內容按讚、回覆，或是轉發，另外也能將特定用戶靜音、封鎖等，而在操作介面更貼近Twitter使用模式。
而此次宣布將提供不同演算法，讓使用者能自行決定內容呈現方式，主要也是呼應服務本身去中心化，並且希望能讓演算方式變得更具透明性有關。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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