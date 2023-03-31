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辦不成！任天堂、微軟、SONY等大咖缺席 E3 2023直接取消砍光光

聯合新聞網／ 綜合報導
E3 2023原本預計要在6月13日至16日於洛杉磯舉辦，也是2019年後首場「實體展覽」，沒想到因任天堂、微軟、SONY等大咖接連缺席，最後乾脆不辦了。（法新社）
E3 2023原本預計要在6月13日至16日於洛杉磯舉辦，也是2019年後首場「實體展覽」，沒想到因任天堂、微軟、SONY等大咖接連缺席，最後乾脆不辦了。（法新社）

全球電子遊戲產業最大的展覽「E3」（電子娛樂展，Electronic Entertainment Expo）真的命運多舛！原先因今（2023）年將恢復舉辦實體展覽，卻因多數大咖預告缺席活動下，E3在推特宣布不僅取消實體模式，連線上活動一併掰了。

E3原本預計要在6月13日至16日於洛杉磯舉辦，也是2019年後首場「實體展覽」，不料任天堂（Nintendo）、微軟（Microsoft）、Sony、Ubisoft、SEGA、騰訊等大咖品牌先後宣布不參加今年E3 2023實體活動，當時已被猜測「這次根本辦不成」。

外媒《IGN》報導，美國娛樂軟體協會（ESA）今（31）日發出mail指出，E3 2023的規模、實力和影響面來說，「根本沒獲得必要的關注得以持續執行」，部份人士認為ESA和主辦方ReedPop這次明顯溝通不足，導致沒人願意當先鋒做出參展的決定，觀望之下沒有足夠的時間準備。E3在推特也貼出取消通知，不僅取消E3 2023的實體活動，也砍掉線上活動，讓全球玩家期待落空。

不過不少遊戲開發商仍會在6月期間自辦線上發表會，像是微軟將於6月11日舉辦「Xbox Games Showcase」、Ubisoft的「Ubisoft Forward」則在6月12日舉行，任天堂則未知日期。

任天堂 微軟 Sony E3 SEGA

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