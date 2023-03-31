卡住了！momo購物網喊「點數今天到期」…官網突無法登入 網友氣炸還被鎖帳號

想買東西卻無法買的感覺好痛苦！momo購物網今（31）日中午開始突然無法登入帳號，App也被強制登出，加上官方粉絲團還提醒今日為「集點加價購」活動最終日，點燃網友怒火，直呼「今天點數到期，momo是不是計劃通。」

momo購物網今日約莫中午時刻，就有網友通報電腦版無法登入、App版被強制登出帳號。

《聯合新聞網》下午2點左右實測，不管是電腦版還是App版，重登數次帳戶皆失敗，帳戶最後還遭「鎖定」，需按下「忘記密碼」重新認證，但要按第2次才成功獲得簡訊認證碼，重新設定後進入官網再次被「強制登出」，再登入一次卻顯示「帳號不存在或密碼錯誤，請重新輸入。」

下午3點07分，《聯合新聞網》再次測試，momo購物網的App可順利登入，但電腦版直到下午3點30分左右才可順利輸入帳號密碼。

《聯合新聞網》重新按下「忘記密碼」並設定好後，仍然無法在momo購物網正常登入，會顯示「帳號不存在或密碼錯誤，請重新輸入。」（翻攝自momo官網）

momo購物網今日還在粉絲團官網還因今日為3月份的「集點加價購」活動的最後一日，發文提醒網友們「提醒您：點數今天到期」，卻面臨到官網電腦版及App當好當滿，惹惱網友表示，「進不去+1，無法下單。MO幣是否可以延長使用期限？」、「電腦也是無法進去⋯暈倒。」、「原來不只我」、「我還登出，一直說沒我的帳號。」還有網友表示，「麥當勞的券今天到期想用啊。」

目前官方粉絲團未有最新回應，不過有PTT網友撥打給momo購物客服，對方表示「網站掛了，下午再試。」、「問客服是系統在維修」，隨後有網友表示「可以進了，但追踨東西都消失。」

momo購物網官方粉絲團還提醒今（31）日為「集點加價購」活動最終日，但帳號卻無法順利登入，點燃網友怒火。（翻攝自momo購物網臉書）

udn討論區