快訊

羅旺哲請辭…蔣萬安市府發布人事案 市府顧問殷瑋兼任發言人

宋濤陪同…車廂內面對面聊天 馬英九乘高鐵赴長沙讚：非常舒適平穩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卡住了！momo購物網喊「點數今天到期」…官網突無法登入 網友氣炸還被鎖帳號

聯合新聞網／ 綜合報導
momo購物網今（31）日中午開始突然無法登入帳號，App也被強制登出，《聯合新聞網》實測後「帳戶」慘遭被封鎖，只能按忘記密碼重新再申請。（翻攝自momo購物網官網）
momo購物網今（31）日中午開始突然無法登入帳號，App也被強制登出，《聯合新聞網》實測後「帳戶」慘遭被封鎖，只能按忘記密碼重新再申請。（翻攝自momo購物網官網）

（15:37更新：momo購物網全版本恢復登入）

想買東西卻無法買的感覺好痛苦！momo購物網今（31）日中午開始突然無法登入帳號，App也被強制登出，加上官方粉絲團還提醒今日為「集點加價購」活動最終日，點燃網友怒火，直呼「今天點數到期，momo是不是計劃通。」

momo購物網今日約莫中午時刻，就有網友通報電腦版無法登入、App版被強制登出帳號。

《聯合新聞網》下午2點左右實測，不管是電腦版還是App版，重登數次帳戶皆失敗，帳戶最後還遭「鎖定」，需按下「忘記密碼」重新認證，但要按第2次才成功獲得簡訊認證碼，重新設定後進入官網再次被「強制登出」，再登入一次卻顯示「帳號不存在或密碼錯誤，請重新輸入。」

下午3點07分，《聯合新聞網》再次測試，momo購物網的App可順利登入，但電腦版直到下午3點30分左右才可順利輸入帳號密碼。

《聯合新聞網》重新按下「忘記密碼」並設定好後，仍然無法在momo購物網正常登入，會顯示「帳號不存在或密碼錯誤，請重新輸入。」（翻攝自momo官網）
《聯合新聞網》重新按下「忘記密碼」並設定好後，仍然無法在momo購物網正常登入，會顯示「帳號不存在或密碼錯誤，請重新輸入。」（翻攝自momo官網）

momo購物網今日還在粉絲團官網還因今日為3月份的「集點加價購」活動的最後一日，發文提醒網友們「提醒您：點數今天到期」，卻面臨到官網電腦版及App當好當滿，惹惱網友表示，「進不去+1，無法下單。MO幣是否可以延長使用期限？」、「電腦也是無法進去⋯暈倒。」、「原來不只我」、「我還登出，一直說沒我的帳號。」還有網友表示，「麥當勞的券今天到期想用啊。」

目前官方粉絲團未有最新回應，不過有PTT網友撥打給momo購物客服，對方表示「網站掛了，下午再試。」、「問客服是系統在維修」，隨後有網友表示「可以進了，但追踨東西都消失。」

momo購物網官方粉絲團還提醒今（31）日為「集點加價購」活動最終日，但帳號卻無法順利登入，點燃網友怒火。（翻攝自momo購物網臉書）
momo購物網官方粉絲團還提醒今（31）日為「集點加價購」活動最終日，但帳號卻無法順利登入，點燃網友怒火。（翻攝自momo購物網臉書）

購物網 momo 粉絲

相關新聞

卡住了！momo購物網喊「點數今天到期」…官網突無法登入 網友氣炸還被鎖帳號

想買東西卻無法買的感覺好痛苦！momo購物網今（31）日中午開始突然無法登入帳號，App也被強制登出，加上官方粉絲團還提醒今日為「集點加價購」活動最終日，點燃網友怒火，直呼「今天點數到期，momo是不是計劃通。」

辦不成！任天堂、微軟、SONY等大咖缺席 E3 2023直接取消砍光光

全球電子遊戲產業最大的展覽「E3」（電子娛樂展，Electronic Entertainment Expo）真的命運多舛....

影／老爺爺受訪搞不定Zoom特效 女主播被點穴連發「魔性笑聲」網笑慘

隨著科技進步，有不少電腦軟體問世，但設定上是不是常遇到卡關呢？國外一名老爺爺日前透過視訊軟體Zoom接受一名主播訪問，在過程中似乎是因設定問題，不斷出現不同特效，逗笑該名女主播，最後還發出一連串「魔性笑聲」，引起熱議。

擋了TikTok還不夠！法國下令公部門手機禁用Candy Crush、Netflix和Twitter

在去年的年底，臺灣數位部就已表示，將限制公部門配發的手機、平板、電腦等裝置下載TikTok和小紅書，原因為這兩款應用程式有可能會危害國家的資通安全...

用LINE確認匯款秒收這簡訊…她驚問被監控？ 留言區蓋滿「這4字」

通訊軟體LINE是許多人最常用的軟體之一，工作聯繫、日常聊天都會使用到LINE，但一名女網友近日卻遇到「細思極恐」的狀況，當她透過LINE確認匯款資訊...

限時動態常看不清楚嗎？IG新功能「捏合縮放」 用雙指放大看得一清二楚

昨天滑 Instagram（IG） 限動的時候，突然跳出一個「捏合可縮放」的通知，只要用雙指捏合就可以縮放限時動態，試了一下還真的可以放大限時動態中影片或是照片的畫面

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦