影／老爺爺受訪搞不定Zoom特效 女主播被點穴連發「魔性笑聲」網笑慘
隨著科技進步，有不少電腦軟體問世，但設定上是不是常遇到卡關呢？國外一名老爺爺日前透過視訊軟體Zoom接受一名主播訪問，在過程中似乎是因設定問題，不斷出現不同特效，逗笑該名女主播，最後還發出一連串「魔性笑聲」，引起熱議。
The virtual world can be a difficult place to navigate, as this #9News guest found out today while struggling for several minutes to get the right Zoom background. @RAAofSA pic.twitter.com/sgWtp8Zv3o— 9News Adelaide (@9NewsAdel) 2023年3月21日
9News Adelaide日前在推特（Twitter）分享一段影片，一名男子Mark Borlace透過視訊軟體Zoom要與9News主持人Alice Monfries分享皇家汽車協會（Royal Automobile Association）工作中所獲得的專業知識與觀點，不料搞不定Zoom軟體設定，讓他不斷切換背景特效，從洗車場背景到海底世界，最後頭上莫名冒出「披薩帽」濾鏡，讓女主播忍不住笑了出來。
女主播也不介意老爺爺戴上虛擬「披薩帽」接受採訪，但老爺爺當下的模樣實在讓她笑到不行，等到該名老爺爺暫時退出Zoom時還發出一連串「魔性笑聲」，立刻在推特爆紅。
就有網友表示超搞笑，「好有幽默感」、「我好久沒有笑成這樣了，太可愛了。」、「他需要一個助手」，也表示女主播的笑聲「很有感染力」。
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