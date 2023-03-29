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限時動態常看不清楚嗎？IG新功能「捏合縮放」 用雙指放大看得一清二楚

聯合新聞網／ 電獺少女
（圖片來源：Unsplash）
（圖片來源：Unsplash）

新功能應該會在近期陸續推播，還沒辦法用的人可再耐心等等～

昨天滑 Instagram（IG） 限時動態（限動）的時候，突然跳出一個「捏合可縮放」的通知，只要用雙指捏合就可以縮放限時動態，試了一下還真的可以放大限時動態中影片或是照片的畫面

根據 Instagram 官方的說明，只要以雙指按壓捏合螢幕，就可以縮放限時動態的畫面，以下用梨又昨天下午拍的限動來試試！

（圖／翻攝自電獺少女）
（圖／翻攝自電獺少女）

結果影片中的畫面真的可以輕易放大 ，雖然我不知道放這麼大要幹嘛，不過，這個功能對常在看 YouTube 的人來說，應該不算太陌生，但放大時，Instagram 並不會告訴你放大了多少倍，就像如果你偷偷放大別人的貼文時，也一樣不會知道自己究竟放了多大。

（圖／翻攝自電獺少女）
（圖／翻攝自電獺少女）

Instagram 限動的縮放功能應該會在近期陸續推播上線，昨天實測 Android 版的限動已經可以縮放放大，但 iOS 版的 Instagram 限動仍不動如山，對這功能有興趣的人最近可以在持續關注溜！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram 限時動態

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