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Joeman組團？揪吳淡如、愛莉莎莎還有這2人組「炎上五人眾」 網笑：可發展火力發電

聯合新聞網／ 綜合報導
Joeman日前Po出一張照片，找來4人開玩笑組「炎上五人眾」，再引起熱議，網友笑稱「台灣有望發展火力發電」。（翻攝自Joeman臉書）
Joeman日前Po出一張照片，找來4人開玩笑組「炎上五人眾」，再引起熱議，網友笑稱「台灣有望發展火力發電」。（翻攝自Joeman臉書）

知名YouTuber「Joeman（九妹）」因日前與7-11推出飯糰、三明治、飲料等多款聯名產品，遭網友嫌棄貴又難吃，隨後親自回應做出「改善方向」再讓風向大變讚他肯負責。日前他Po出一張照片，喊出「炎上五人眾」，意外又引起熱議，還被網友笑稱「台灣有望發展火力發電」。

Joeman昨（27）日貼出一張與YouTuber好友們照片，並自嘲「炎上五人眾」，仔細一看，都是先前發生過爭議的YouTuber們和藝人，包含了因爭論「AI電腦繪圖」遭挨罵、最後道歉的作家吳淡如，把「諮商課程」免費釋出的理科太太，從「萬華救護車很吵」到現在開網紅課吸進2萬6千人報名的愛莉莎莎，以及斜槓開咖啡廳、最後因地主將土地收回而關閉店面的白癡公主共5人。

（翻攝自Joeman臉書）
（翻攝自Joeman臉書）

該文火速引起熱議，網友面對「炎上五人眾」笑喊「（是）下一集炎上出場陣容？」、「愈炎上賺愈多」、「又可以開一檔脫口秀」、「又有火力全開的砲轟了嗎」、「台灣有望發展火力發電」、「太狠了」、「滑到這張（照片）差點害我手機燒起來」、「這五個人聚在一起，產生的熱量足以重新點燃冰凍的太陽。」並有人笑稱「再加館長、Toyz就是7小福了。」

但也有讚賞這群YouTuber們給了正能量：「另一種正面價值，挺炎精神力才有辦法如此。」、「每一個都是好幾千萬身家，淡如姐應該更多。」、「本來公眾人物就很多事，放大檢視，抗壓能力要很好，都是勵志代表YTR（YouTuber）年收千萬的必要條件。」

吳淡如曾因「AI電腦繪圖」惹起爭議，最後態度軟化並且向網友道歉。（翻攝自吳淡如臉書）
吳淡如曾因「AI電腦繪圖」惹起爭議，最後態度軟化並且向網友道歉。（翻攝自吳淡如臉書）

YouTuber 愛莉莎莎 吳淡如 理科太太

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