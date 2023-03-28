曾喊「170公分以下男性沒人權」被炎上 日正妹網紅轉平台復出
日本人氣電玩youtuber「Tanukana（たぬかな）」，過去曾經在影片中，宣稱「170公分以下的男人沒有人權」，引起外界一陣痛批。本人也因此沉寂了好一陣子。直到最近，Tanukana才又在twitch平台復出，並再次談及過去的失言事件。
根據日本媒體「ABEMA TIMES」報導，Tanukana除了是知名youtuber以外，也是格鬥遊戲「鐵拳」系列的電競選手。然而就在2022年2月17日，Tanukana在直播中發表了不適當的言論，慘遭大批網友砲轟，本人也遭到所屬的電競團隊開除。
Tanukana後來在與另一位youtuber對談中，坦承當時為了打比賽、爭取贊助，她做了很多努力，但最後卻都付之一炬，讓她感到相當沮喪，心態也出現問題。爭議爆發之後，她回到老家沈潛了一陣子。
如今事件已過了一年，Tanukana決定在twitch平台重新復出直播，並且在youtube上回答網友的各種問題，像是「年收多少才有人權」、「該怎麼交到女友」、「挑男友的條件是什麼」等等，展現出已經不受炎上風波影響，重新出發的樣貌。
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