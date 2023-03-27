你也會嗎？7500人一看到這電腦桌布「就有反應」 網喊：像在上班好想吐

一到周一上班日是否心情鬱悶了起來，或是看到某種東西會有「上班的感覺」呢？一名網友貼出一張圖像，引起至少7500人按讚，並讓不少上班族網友崩潰，直呼「好像在工作了」。

外媒報導，日本一名系統工程師日前貼出一張照片，表示這是公司系統工程師最常看到的圖片，這圖像並非微軟（Microsoft）作業系統Windows XP「藍天白雲綠草原」的經典內建桌面，而是Windows 10常見的紐西蘭南島的華拉里基海灘（Wharariki Beach）待機畫面（或是背景桌面），常使用微軟電腦工作的人，應該常在開機後看到這張照片。

一名網友貼出常見的圖片，正是Windows 10不時出現的紐西蘭南島華拉里基海灘（Wharariki Beach）的待機畫面，勾起網友「不愉快」的回憶。（翻攝自推特Harus0313）

該文引起熱議，不少上班族網友表示，這張圖真的上班看到吐，就算在家裡看到該張圖，仍「覺得在工作，而不是在度假村。」並表示已看到「處在創傷等級」、「我的身體有反應，會看到反胃。」、「頭開始痛了」、「我不是工程師，但我早上和中午都會看到2次。」更有人表示，還好自己工作時是用Mac、平常用Linux，只有在玩電動時會用Windows，所以不常看到。

Windows XP「藍天白雲綠草原」的經典內建桌面也讓不少人印象深刻。（翻攝自Wallpaper Abyss）

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