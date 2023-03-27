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ID@Xbox已發行超過3000款獨立遊戲 過去10年更向開發者支付40億美元以上金額

聯合新聞網／ 楊又肇

從2013年8月舉辦的Gamescom活動上首度發表，並且從2014年大舉推行的ID@Xbox，是微軟用於支持獨立開發者的遊戲發展項目，而在過去10年發展時間裡，已經累積向獨立開發者支付超過40億美元金額，並且協助超過3000款獨立遊戲在Xbox平台發行。

負責ID@Xbox的微軟總監Chris Charla表示，此發展計畫已經協助超過3000款獨立遊戲透過Xbox平台吸引眾多玩家遊玩，接下來更計畫推出另一波3000款獨立遊戲。

而ID@Xbox同時也協助諸如打造《茶杯頭》 (Cuphead)的獨立開發商StudioMDHR Entertainment、設計《無名鵝愛搗蛋》 (Untitled Goose Game)的遊戲工作室House House在內開發商獲得更高能見度，同時也讓其製作遊戲能被更多玩家遊玩。

目前ID@Xbox已經累積來自超過100個國家地區的5000多家遊戲工作室、獨立開發商，而此計畫推行的第一年僅吸引約200家獨立開發者加入，顯示此發展計畫確實成功協助諸多獨立開發者增加其作品能見度。

微軟接下來將繼續強化ID@Xbox發展計畫，其中包含新增開發者加速器項目，藉此讓更多獨立開發者能將有趣遊戲作品帶給玩家，另外也計畫協助獨立開發者能將其遊戲以實體光碟形式透過零售市場販售，更計畫將ID@Xbox發行獨立遊戲作品，藉由Xbox Game Pass訂閱服務推廣給更多玩家遊玩。

Chris Charla說明將會藉由今年度的GDC 2023遊戲開發者大會與更多開發者溝通，並且將進一步討論開發者加速器項目細節，藉此協助開發者將其製作遊戲更快帶進市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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