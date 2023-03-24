4大亮點更新！Facebook Reels短影音功能秀創意更簡單
社群短影音當道，簡單、易上手，快速搭上音樂樂趣更多！除了Instagram ，Meta去年也在台宣布推出Facebook Reels，半年期間更持續增加更多功能，以下4大更容易操作、讓短影音更有趣味的亮點新功能大家趕快來試看看。
影片創作時間上限變長
Facebook Reels原先的創作時間上限為60秒，功能更新後可將時長增加至90秒，讓創作者於創意展現上更具彈性。
限時動態可快速變成Reels
大家超愛使用的限時動態功能，一鍵就可以分享出去變成Reels，一種素材兩種變化是吸讚密技。但這功能目前只有iOS的使用者可以搶先使用，Android系統預計到上半年底才會推出。
Grooves功能讓人人都是剪片大師
透過視覺節奏技術，自動將影片中的動作與您喜愛歌曲的節拍對齊並同步，此外還可以選擇彈跳或平穩的呈現方式，不過這個功能同樣目前只有iOS的使用者可以搶先使用，Android系統預計到今年底才會推出。
範本功能新手快速上手
總覺得別人的影片看起來比較有趣嗎？Facebook Reels透過範本功能，讓使用者可以直接選取喜歡的影片風格，自行置換合適的照片或影片素材，即可創作出有趣的Reels。
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