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foodpanda挑戰業界最快物流效率 pandago服務於台灣六都與新竹全面上線

聯合新聞網／ 楊又肇
▲foodpanda營運總監秦宇
▲foodpanda營運總監秦宇

foodpanda宣布，旗下即時快遞服務pandago將整合至其app，並且在台灣六都與新竹地區推出，讓消費者能藉由foodpanda app使用操作最便利、媒合時間更快的快遞服務，更計畫在今年第四季擴展至全台地區，更預計pandago服務可在2024年整體營運實現超過300萬張訂單目標。

▲pandago服務於台灣六都與新竹全面上線
▲pandago服務於台灣六都與新竹全面上線

pandago即時快遞服務最初在2021年於台灣推出，主要針對合作品牌業者提供貨品快遞服務，而此次則是宣布擴展至消費者市場，藉由將服務整合至foodpanda app，讓消費者能透過foodpanda服務使用更便利、快速的快遞服務。

在此之前，pandago即時快遞服務已經在台推出超過2年，並且擁有全台服務範圍最廣、運送動能最強的外送車隊，目前合作品牌包含家樂福家速配、全聯小時達、麥當勞、肯德基、全家便利商店等。

而此次將pandago即時快遞服務整合進foodpanda app，更讓foodpanda持續朝向一站式多元應用服務發展，並且進軍商務及生活應用即時快遞市場。

隨著pandago服務進軍消費市場，並且進駐台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市在內六都，另外也進駐新竹市，foodpanda表示將以過去餐飲外送累積大數據分析，透過人工智慧系統運算最佳遞送路徑，配合目前超過10萬名外送合作夥伴形成龐大快遞網路，將使foodpanda成為提供更快、更便利且安心的即時快遞服務。

▲加入pandago服務，使得foodpanda成為一次包辦美食外送、生鮮雜貨、即時快遞等需求的一站式服務
▲加入pandago服務，使得foodpanda成為一次包辦美食外送、生鮮雜貨、即時快遞等需求的一站式服務

依照foodpanda說明，透過其位於六都與新竹市內外送合作夥伴人數規模，平均只要5分鐘即可完成物品快遞合需求，同時透過foodpanda app進行操作，讓使用者無須額外下載其他app，透過原本帳號與支付方式即可快速使用快遞服務，同時也能提供24小時全天候遞送，以及物品遞送即時追蹤功能，讓使用者更方便使用。

foodpanda表示，藉由擴展pandago服務，將可媒合更多物品快遞需求，其中包含各類生活上臨時需要遞送物品，或是協助消費者前往未加入任何外送服務的餐廳「外帶」取餐，另外也能協助業者分散大量貨品遞送需求。

藉由擴展pandago服務，加上計畫今年第四季延伸到全台縣市，foodpanda預期pandago服務將可在2024年創下超過300萬張訂單成果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

foodpanda 外送

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