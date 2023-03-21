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「how do you turn this on」這句話有聲音！7、8年級生電玩咖一聽快哭了 釣鄉民回憶入坑感動

聯合新聞網／ 綜合報導
「世紀帝國2」是許多玩家心中最懷舊的電玩之一。圖／取自YouTube
「世紀帝國2」是許多玩家心中最懷舊的電玩之一。圖／取自YouTube

電玩遊戲市場競爭激烈，推出電玩種類多元，一名網友就好奇大家是否還記得人生中第一次玩的電腦遊戲是哪一款？他更透露一串超強外掛「英文字母」引起網友共鳴。

這名網友透過PTT發問「你各位玩的第一款電腦遊戲是哪一款？」他透露自己玩的首款電腦遊戲是大家最懷舊的《世紀帝國2》（Age of Empires II: The Age of Kings，簡稱AOE2），當時愛用的超狂密技「how do you turn this on」仍記憶猶新，讓他一想起就超級興奮，他也相當好奇鄉民們初入電玩坑玩的遊戲是哪一款？

《世紀帝國2》是微軟於1999年發行的戰略型遊戲，適用於Windows、PS2及 Classic Mac OS平台遊玩；這款遊戲是許多7、8年級生的兒時回憶，原PO文中所提的密技「how do you turn this on」是遊戲中的超強外掛，只要輸入這一串英文字，就會出現「超強藍色跑車」，他在遊戲設定中擁有超強破壞力，所以只要啟動這項密技幾乎等於穩贏。

此文引起許多玩家共鳴，紛紛留言喊出自己心中最懷念的電玩，「《三國志》（第一代英文版），要用8位元電腦玩」、「只能用486電腦的」，還有多數人玩過《石器時代》、《天堂》、《金庸群俠傳Online》、《星海爭霸》、《仙劍奇俠傳》、《惡靈古堡》、《卡巴拉島》、《熱血江湖》、《絕代雙驕》、《楓之谷》等經典遊戲。

不只是線上遊戲，不少電腦內建的遊戲也令網友們相當懷念，如彈珠台、接龍、踩地雷、皮卡丘打排球，更有人提到經典遊戲網頁「史萊姆ㄉ第一個家」。

線上遊戲 單機遊戲 世紀帝國

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