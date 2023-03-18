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照片富翁看這邊！LINE新功能一次可看「所有相簿」 2操作方法超簡單
你有許多相片散落在各個聊天室嗎？是否希望可以一次瀏覽散落在不同聊天室的相簿？LINE推出了「所有相簿」的新功能讓你可以一次看到所有群組的相簿，能更方便找到想看的照片。
LINE官方BLOG在17日公布「所有相簿」的新功能，表示使用者現在可以在同一處查看分散在多個聊天室中的相簿，實際操作方式有2種：
一、從聊天室選單中進入相簿，找到「所有相簿」圖示
二、隨意點入任何一個相簿，右上角即可看到「所有相簿」圖示
除此之外，如果想要調整所有相簿的順序，也可以使用「所有相簿」中右上角的排序功能，依照更新時間或建立時間，來進行排序，點擊進入任一相簿後，也可以在此一鍵前往原本該相簿所在的聊天室。
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