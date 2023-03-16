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YouTube被台式應援嚇壞？台日球迷「被翻譯bug陷害」聲援看攏嘸

聯合新聞網／ 綜合報導
2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，滿場球迷與啦啦隊賣力為球員加油。報系資料照／記者余承翰攝影
2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，滿場球迷與啦啦隊賣力為球員加油。報系資料照／記者余承翰攝影

中華隊以2勝2敗戰績在預賽止步，但在這4場比賽中，台灣球迷拿出最熱血的態度為中華隊加油，超強應援團和場邊熱情齊心的加油歡呼聲一度登上國際版面，許多國外球迷也在影片中為台灣球隊聲援。

《聯合新聞網》12日在YouTube頻道「udn Video」上傳分享《台式應援震撼外媒！萬人高喊「Team Taiwan」挺台灣》影片，留言區吸引大批國外粉絲留言為中華隊加油。不過，一位球迷就發現YouTube自動翻譯功能疑似出現bug，系統自動辨識外文要翻譯時僅提供「翻譯成印地文」的選項，讓這名台灣球迷看得「霧煞煞」。

圖／取自PTT
圖／取自PTT

原來YouTube翻譯設定錯誤並非單一個案，不少苦主也現身抱怨「我也是翻成印地文，好煩」、「最近一直變翻成日文」、「那個判斷很奇怪，我也遇過要轉日文跟義大利文，我沒在用VPN也會遇到這種怪事」、「最近也莫名變韓文」、「我的也壞了，我都變翻譯成英文」。

貼文釣出神人給出一招超神奇解法，只要到媒體庫任意刪除一則觀看過得影片紀錄即可解，這招看似無根據但實作後確實消除翻譯錯亂的bug，許多網友實測後也大讚「這太神了吧」、「真的有用耶，好神奇」、「這解法太神啦」、「刪了觀看記錄有用欸太神奇了」。

實際跟著神人的解法操作如下：

第一步、打開YouTube並進入媒體庫（箭頭處）。

圖／取自PTT
圖／取自PTT

第二步、從「觀看紀錄」任意刪除一則已觀看影片，刪除後即可恢復正常。

圖／取自PTT
圖／取自PTT

YouTube 經典賽 啦啦隊 棒球

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