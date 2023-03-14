掌機Playdate靠「轉動曲柄」遊玩 推專屬軟體市集、價格也調漲了

由Panic推出、結合轉動曲柄遊玩方式的掌機Playdate，稍早宣布正式推出可讓玩家下載遊戲的軟體市集Catalog，另外也確認Playdate將從今年4月7日調漲價格。

Catalog軟體市集從即日起上線運作，初期提供遊戲作品總計16款，其中有不少遊戲可利用轉動Playdate特殊設計的曲柄操作遊玩，而上架遊戲售價多半在15美元以內。

Playdate外型有點像是傳統收音機，配置解析度為400 x 240、由夏普製作的高密度高對比反射式黑白液晶螢幕，下方則配置十字鈕與A、B按鍵，右側則配置可收納、可在遊戲中轉動操作的曲柄，而機身則採用鮮豔的銘黃色，並且支援Wi-Fi與藍牙傳輸。

而起初取得遊戲方式，除了在第一季內陸續提供、總計達24款的遊戲作品，或是透過Itch.io網站付費購買，並且以側載方式安裝的遊戲，更包含藉由此次宣布上線的Catalog軟體市集取得遊戲。

至於此次公布消息還包含Playdate將從原本179美元售價調漲至199美元，漲幅達20美元，主因在於生產製造成本增加，必須透過漲價平衡產品銷售可能產生虧損。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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