瑪利歐日 任天堂推新款Nintendo Switch遊戲同捆組
除了在3月10日的「瑪利歐日」 (Mar10 Day)公布《超級瑪利歐》動畫電影最新預告影片，任天堂也在「瑪利歐日」當天推出新款Nintendso Switch遊戲同捆組，可讓玩家在《新超级瑪利歐兄弟U 豪華版》、《超級瑪利歐奧德賽》與《瑪利歐賽車豪華版》三款遊戲擇一，並且在美國地區透過任天堂官網、亞馬遜、Walmart、Target與Best Buy通路銷售。
此次推出同捆組是以瑪利歐紅作為Joy-Con控制器設計，同時也將提供《超級馬里歐》電影相關貼紙內容，其中包含由「星爵」Chris Pratt配音的瑪利歐、由模特兒Anya Taylor-Joy擔任演出的碧姬公主等角色。
另外，任天堂與亞馬遜近期更針對部分瑪利歐相關遊戲提供折扣，其中包含以65%價格銷售的《瑪利歐賽車豪華版》，以及以67%價格銷售的《超級瑪利歐奧德賽》，而任天堂與Ubisoft合作的《瑪利歐+ 瘋狂兔子希望之星》，則以50%價格銷售。
至於《瑪利歐賽車實況 家庭賽車場》套裝組也從原本100美元價格降價至60美元，而包含《大金剛 熱帶急凍》 (Donkey Kong Country: Tropical Freeze)、《瑪利歐派對 超級巨星》 (Mario Party Superstars)與《路易吉洋樓3》等衍生遊戲作品也都將在3月23日以前持以折扣價格銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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