罹罕見眼病一出門恐失明 愛犬獲主人的「超酷墨鏡」重獲自由嗨翻
蘇格蘭一隻狗狗因為罹患罕見疾病導致牠幾乎失明，只要曝曬在陽光底下病情就可能惡化，於是主人便為牠戴上特製的狗狗護目鏡，讓牠能夠自由外出遊玩。
據《地鐵報》（Metro）報導，這隻邊境牧羊犬叫做葛斯（Gus）。牠的主人克洛伊（Chloe Godliman）在2021年夏天時，發現葛斯的左眼眼角有異常的粉色斑塊。克洛伊和丈夫將葛斯帶到獸醫診所檢查後，發現葛斯得的是一種叫做角膜翳（pannus）的罕見疾病。這種疾病不能痊癒，只能持續控制治療，如果不及時處理還可能會導致狗狗失明。
由於罹患這種疾病，葛斯的眼睛不能照到太陽光線，這讓葛斯剛開始都只能乖乖待在家，不能到外面玩。
為了讓愛犬的生活好過一點，克洛伊做了很多功課，發現有一種專門為狗狗設計的護目鏡Doggles，這種護目鏡能夠有效阻擋紫外線，讓葛斯能再次重返戶外跑跑跳跳。
每次去外面散步時，葛斯的「特殊裝扮」都會吸引不少人的目光，得知是因為生病才需要戴護目鏡時，許多路人都會誇獎葛斯「好酷」、「好帥」，讓克洛伊很欣慰。現在克洛伊不論是登山健行、騎自行車或到野外游泳都會帶上葛斯，讓牠跟著主人好好享受人生。
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