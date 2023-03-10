3月10日是瑪利歐日！《瑪利歐兄弟》電影再曝終極預告、任天堂送可愛小短片
每年的3月10日都是任天堂遊戲中的主角「瑪利歐」的大日子，因為在英文中的「Mario」形似「Mar.10」，因此任天堂都會在這一天歡慶瑪利歐日。而今年的瑪莉歐日則推出了《超級瑪利歐兄弟電影版》的終極預告，該片將在4月5日於全台上映。
你知道今天是「瑪利歐日（Mario Day）」嗎？在英文中的「Mario」形似「Mar」和「10」，意味著「March 10th」，也就是3月10日。而任天堂在不僅會在這一天慶祝瑪利歐日，整個3月是慶祝的日子。日本任天堂（Nintendo）在官方Twitter就發文Hashtag「#MAR10Day」，並製作小短片慶祝這一天的到來。
今日は3月10日、英語では「MAR. 10」。マリオの日。#MAR10Day pic.twitter.com/N0NftLETTR— 任天堂株式会社 (@Nintendo) 2023年3月10日
而從2023年開始，任天堂就宣布與Illumination Entertainment合作打造《超級瑪利歐兄弟》電影，並且由環球影業負責發行，預計在2023年4月5日正式於全台上映。因此今年瑪利歐日時任天堂與環球影業便釋出了終極預告，透過即將到來的主題電影歡慶瑪利歐日。
美國任天堂YouTube頻道也在日前釋出一段可愛的短片，名稱為「在任天堂Switch中，每天都是瑪利歐日！」，影片內容將真實生活與遊戲世界結合，讓可愛的瑪莉歐與人們相會，持續為大家帶來歡樂的生活。
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