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帶貨不實要罰 網紅多樂觀其成

聯合報／ 記者林怡秀黃有容／台北報導
YouTuber「含羞草日記─草爺」。 聯合報資料照片 記者王聰賢/攝影
YouTuber「含羞草日記─草爺」。 聯合報資料照片 記者王聰賢/攝影

公平會修法將網紅直播主納入廣告不實處罰範圍，卻未訂「網紅」定義和「網路薦證廣告」具體態樣。商研院國際所所長戴凡真說，由於未詳細定義，預期業界會靜觀其變，等開罰首例出現，才可能影響網紅生態。

網紅帶貨已成網路行銷大宗，包括直播帶貨、寫推薦文或製作影音附帶折扣碼，也有網紅專屬團購價等，報酬更不只有業配費，有些僅提供商品交換或團購抽成，也有網紅標榜「純推薦」愛用商品，沒任何導購連結。

對於公平會新規定，多數網紅表態支持，百萬YouTuber「含羞草日記─草爺」說，「這樣很好啊，以後挑選合作廠商就會更謹慎」。頻道訂閱數近七十萬的瑀熙也贊同「我覺得這樣很好，很多網紅都會接非法博弈的業配在ＩＧ限動，這樣終於有一個法規可以去限制和控制。」

頻道訂閱數破七十萬的大胃王路路則說，所謂「不實」定義需要再更明確，「因為有些產品很見仁見智，就怕廠商要求我們做擦邊球，還一邊告訴我們沒關係。」

知名網紅宛宛兒表示，「我本來就滿慎選廠商，試用過好用的才會接，這法案對我不影響。」郭鬼鬼也樂見其成，但她質疑，業界對網紅定義為「數據上超過一千粉絲稱之為奈米網紅」，法規的「網紅」要依什麼標準立定？是否有相關單位認證哪些人是網紅？甚至法案實施後，會否有相關單位協助網紅查證廠商是否違規呢？」她認為這些都需要有更詳細配套。

戴凡真說，公平會執法有幾點要注意，首先是「網紅」定義，以及網路行銷形式比過去增加很多，如未盡速定義出具體執法範圍，未來會徒增執法成本，更有可能「空有法規卻不能執法」；第二是「知情與否」的判斷，如果上述這些都沒釐清，一旦出現開罰案例，爭議也會產生。

此外，戴凡真說，有的網紅有經紀公司，也有部分是個體戶，這些個體戶可能沒有資源做到業配前的查證，沒能力保護自己，這也是執法時需要考量。

網紅不實廣告將納管 製表/經濟組
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網紅 業配 直播主

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