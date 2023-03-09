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網紅、直播主廣告不實 最重罰2500萬

聯合報／ 記者陳素玲黃有容／台北報導
公平會表示，網紅、直播主等社群網站用戶在網路上銷售商品或服務，如果內容涉有不實，將會依公平交易法第廿一條規定予以開罰。 圖為Joeman聯名商品被罵爆，他又新拍了一支影片回應並透露改進之處。圖擷自Joeman YouTube
公平會表示，網紅、直播主等社群網站用戶在網路上銷售商品或服務，如果內容涉有不實，將會依公平交易法第廿一條規定予以開罰。 圖為Joeman聯名商品被罵爆，他又新拍了一支影片回應並透露改進之處。圖擷自Joeman YouTube

網紅直播主小心了！鑑於網紅、直播主等在網路平台推廣銷售或代銷商品情形日益普遍，但代言內容即使誇大不實也不會受罰，公平會委員會議上月通過「公平交易委員會對於網路廣告案件之處理原則」修正案，將網紅、直播主等社群網站用戶納入規範，如果涉有廣告不實，將被處五萬至兩千五百萬元罰鍰。

今後網紅、直播主若在網路以撰文或影音等方式推銷，不論身分是賣家或薦證者，若有廣告不實一律會挨罰。

網路時代，不少人靠著網路平台Facebook、Instagram累積名氣，做起各種代銷及代言生意，但衍生的消費爭議也隨之而來，為將新興廣告型態納入規範，公平會因此修正網路廣告案件處理原則。

公平會表示，網紅在網路上銷售商品或服務，不論是銷售自己的商品或服務，或是由廠商提供商品或服務給網紅對外刊播銷售，網紅都是賣家身分，消費者看到的是網紅生動的銷售內容，如果內容涉有不實，網紅會被認定是廣告主，將會依公平交易法第廿一條規定予以開罰。

官員說，即使網紅不是賣家，而是在幫廠商代言，影音廣告中描述廠商的商品或服務值得推薦或親身體驗結果有效，此時網紅雖然不是廣告主，但在公平交易法上仍是薦證者的身分，如有不實，造成消費者損失，也須與廠商同負連帶賠償之民事責任。

不過，公平會在新修訂的處理原則雖然納入網紅和直播主，卻未寫明所謂的「網路薦證廣告」有哪些態樣，對「網紅」一詞也沒有定義，例如是否一定要有認證藍勾勾、或追蹤數達到多少人等。公平會官員指出，這都要等統整國際案例後，再行定義，或是已經出現疑似違法案件，再來個案審酌。

商研院國際所所長戴凡真表示，法規從訂定到實際執法，之間會有一段距離，由於法規文字沒有具體細節，因此預估業界會先觀望，有開罰案例之後，業界才會有動作，屆時才能看出對網紅帶貨生態有沒有影響。

另外，公平會也將過去常被處罰的廣告不實態樣案例納入處理原則，以廣告就贈品（或贈奬或抽獎）活動內容為例，如果參加辦法等與實際不符，或附有條件卻未明示，例如直播主為促銷商品或服務，於YouTube直播抽獎活動廣告，未同時揭露獲獎後領取獎項資格限制條件，就屬廣告不實。

又如廣告提供禮券、買一送一、下載折價優惠券等優惠活動，但未明示相關使用條件、負擔或期間等，例如網紅為銷售其商品或服務於Instagram刊播商品優惠活動，未完整揭露活動限時限量或不適用的購買商品範圍等限制條件，也有廣告不實之嫌。

網紅不實廣告將納管 製表/經濟組
網紅不實廣告將納管 製表/經濟組

廣告不實 網紅 直播主

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網紅、直播主廣告不實 罰

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