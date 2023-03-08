圖／要小孩還是收藏品？他1關鍵感傷丟20年經典遊戲片 網友見「百片墳場」心疼哭了

你會選擇留下收藏數年的遊戲，還是小孩呢？一名VTuber在住家樓下發現大量回收物，裡頭都是鄰居的經典遊戲收藏品，了解到對方因「1項關鍵因素」和老婆吵架，需在遊戲片和小孩中做抉擇，讓他有些感傷，引起網友討論，網友不捨地表示「這些都是滿滿的回憶。」認為鄰居老婆太殘忍，也提到還有其他方案可以解決問題。

VTuber「櫻野露」在臉書貼出數張照片表示，日前下樓丟回收時，發現鄰居似乎和妻子吵架後，在回收室傷心地丟著收藏已久的遊戲片，包含PlayStation的PS3、PS4、PSVITA、任天堂（Nintendo）的3DS遊戲，甚至連PC遊戲都有，裡頭不乏像是《瑪利歐》、《秋之回憶》、《惡魔靈魂》、《暗黑破壞神》、《軒轅劍外傳雲之遙》等約10至20多年的經典作品。

VTuber「櫻野露」分享鄰居傷心丟棄的百片遊戲片，從PlayStation、任天堂到PC遊戲，裡頭不乏有經典作品，讓網友相當感傷。（VTuber「櫻野露」授權提供）

居住空間有限

鄰居向他表示，因北部居住空間有限，老婆也勤儉持家，日前為已上幼稚園的小孩添購書桌卻放在客廳，讓老婆認為小朋友應該要有獨立的房間，但房間內擺滿男方的收藏品，卻被下通牒「孩子和遊戲收藏品，你只能選一個！」最後選擇孩子，放棄收藏間的寶貝，也讓原Po感嘆，當一名家長總有一天也需要面對這個問題。

網同情：勤儉持家可到網路拋售 而非丟掉

該文引起討論，網友認為男方結婚前就擁有的東西，如今變成妻子要求2選1，「以後一定不會和諧了」、「我想那位爸爸哭的蠻慘的，為了家庭把自己喜歡的東西都丟了。」、「一堆無價之寶，可以辦展了」、「這些都是滿滿的回憶啊…哪個老婆的控制欲太強了。」、「看到這些遊戲，眼淚都跟著流出來了。」

也有網友認真回應，「勤儉持家應該要拿去網路上賣，而不是全部當垃圾丟掉吧。」並建議男方，「現在出租倉庫還蠻方便的，也不用把東西都丟掉。」好留住自己的心上物。

VTuber「櫻野露」分享鄰居傷心丟棄的百片遊戲片，從PlayStation、任天堂到PC遊戲，裡頭不乏有經典作品，讓網友相當感傷。（VTuber「櫻野露」授權提供）

VTuber延續愛心送網友

「櫻野露」最後帶回部份遊戲片，希望可以延續鄰居的愛傳遞給網友，將在下周開直播時分享這些收藏品，並提到一人最多只能拿2份「寶貝」，若多人認領則會採取抽籤方式取得，避免愛心遭到轉賣。

VTuber「櫻野露」分享鄰居傷心丟棄的百片遊戲片，從PlayStation、任天堂到PC遊戲，裡頭不乏有經典作品，讓網友相當感傷。（VTuber「櫻野露」授權提供）

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