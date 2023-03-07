影音／這個林心如有「鼻頭粉刺」！他電繪《華燈初上》太逼真被嗆「別拿照片騙人」

作家吳淡如先前因「AI繪圖事件」炎上而道歉落幕，也讓部份民眾更知道電腦繪圖（電繪）與AI繪圖之差異性，發現台灣其實有不少電繪畫家功力驚人，一名畫家向《聯合新聞網》分享《華燈初上》的電繪作品，把「Rose媽媽」林心如畫得跟照片一模一樣，甚至連鼻頭粉刺都可看見。

拿出影片堵酸民嘴

日前YouTube頻道「山姆哥超寫實人像繪」在臉書社團分享一張《華燈初上》「Rose媽媽桑」林心如電繪畫作，卻被網友質疑並非「畫作」而是照片，還稱可以透過「圖片→濾鏡→繪筆簽名→完成電繪」自稱是電繪作品，直到他拿出畫圖的過程影片才讓這些人啞口無言。

YouTube頻道「山姆哥超寫實人像繪」日前畫出林心如人像畫，因模樣太逼真竟被網友嗆聲「不要拿照片出來騙人」。（YouTube頻道「山姆哥超寫實人像繪」授權提供）

仔細觀看該電繪作品，若不說是電繪畫作真的會被當成影集劇照，身上穿的套裝細節，如衣服材質、光澤及痕跡等，比對真實圖片都栩栩如生，頭髮髮流逼真，臉部的鼻尖部份也畫出些微「鼻頭粉刺」，讓網友大讚「這個光影絕了」、「衣服的材質超細緻」、「好像啊！太厲害了。」、「根本就是（像）拍照的，畫工一流。」

費時9個月才完成

「山姆哥超寫實人像繪」向《聯合新聞網》分享影片表示，51歲的他需戴著老花眼鏡作畫，而林心如的人像電繪作品從去（2022）年3月底開始，利用iPad裡的繪圖軟體「procreate」App每日一點一滴繪圖，直到今（2023）年1月2日最終日再花一整天時間才收尾完成，耗時9個月相當辛苦，期間也遇到畫圖失敗，重覆修改，一度想放棄，自嘲這過程「滿自虐的」。

他提供完整作畫影片讓酸民啞口無言，也讓其他網友驚嘆「衣服的材質超細緻」。（YouTube頻道「山姆哥超寫實人像繪」授權提供）

他苦笑這一類的寫實電繪作品，都會被質疑是否用照片騙人，「所以在繪製過程都有記錄，比較不會被誤會。」著迷人像電繪的他表示，「我視它為一種鍛鍊，考驗的是耐力、觀察力及對眼前所看到的理解力。」

「吳淡如不了解電繪」

提到先前吳淡如把AI繪圖誤當成電腦繪圖，認為她可能並不完全了解電繪是什麼，他認為電繪就跟一般傳統繪圖相同，只是使用媒介不同，「過去的我，也是在紙上作畫，只是現在用不同的方式作畫。」這次完成林心如的人像電繪作品，他也輕鬆地表示，已找到方法可以更快速地完成電繪作品，「（以後）不會再這樣熬夜了。」

林心如在《華燈初上》當Rose媽媽，讓人印象深刻。（翻攝自華燈初上臉書）

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