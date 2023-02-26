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Midjourney也能生成AI女優？ 成人網紅自信嗆：不可能取代我

聯合新聞網／ 綜合報導
蘿拉認為AI女優絕對不可能取代真人女優。圖擷自Instgram
蘿拉認為AI女優絕對不可能取代真人女優。圖擷自Instgram

現在的AI不只能夠聊天、回答問題，還能寫歌詞，不過近期有公司推出情色AI，舉手投足都充滿性感風情，也讓人好奇，是不是就連色情產業都會被AI取代。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，近期暴紅的免費生成服務Midjourney只要輸入關鍵字以後，就可以生成絕美圖像，而該實驗室也推出了AI生成的AV女優，更有人在Discord上建立一個名為「Unstable Diffusion」的群組，要藉此訓練AI「創造出更好的色情內容」。

據報導指出，不少人擔心工作會被AI取代，而現在也有人擔心是不是成人網紅或AV女優也可能會被AI取代，因為AI能夠精確地計算出完美身形與吸引人的線條。

即便如此，不少OnlyFans的成人女星都認為自己不會輕易被AI取代。蘿拉（Laura Lux）就在受訪時表示，那些認為AI女優會破壞OnlyFans經濟的人根本就是不了解OnlyFans的運作模式才會這樣認為。

蘿拉說，比起AI生成的女優，她的粉絲更在乎人與人之間的關聯，也是因此才會選擇追蹤她。消費者喜歡的反而是不完美的內容，也因此才會有自媒體的產生。

她自信地說，粉絲之所以追蹤她，是因為他們想看的不是任何一個女人的裸體，而是「她」的裸體，因為他們在其他社群媒體上和蘿拉互動，跟她之間有連結。

蘿拉也提到，AI生成的女優私處，怎麼可能比在YouTube上追蹤的真人私處還有吸引力。無論AI多麼完美，都絕不可能取代真人。

女優 網紅 AI

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