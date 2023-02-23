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真的缺蛋？杜奕瑾：208個PTT帳號出現協同行為

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣持續缺蛋年後再度惡化。聯合報記者曾吉松／攝影
台灣持續缺蛋年後再度惡化。聯合報記者曾吉松／攝影

PTT創世神稱號的杜奕瑾，昨(22)日在臉書貼出一張208個PTT帳號出現顯著「協同行為」，從使用活躍度分析還可發現，這些帳號的操作者似乎週休四、五，在這兩天較不活躍。

杜奕瑾在臉書PO文表示：「蛋的多重宇宙，批踢踢托來囉！208個帳號週休四五，到那裡都看得到這個新聞當然會有人囤貨，不過新聞公關公司夾攻下我還買得到蛋也真厲害。」隨文還附上一張208個帳號的協同團體熱烈討論一則「超商缺蛋」的新聞；並且這群帳號活躍度也相當一致，討論熱度幾乎集中在週六至週三的週間，週四、週五則相對安靜。

網友見文後紛紛以全台各地拍攝而得、「滿滿的蛋蛋」照回應，認為此次「缺蛋風波」感覺好像2018年的衛生紙之亂：「一開始是有些帳號放出買不到衛生紙的消息，然後某些媒體開始炒作，接著有些人被媒體影響開始大量囤積衛生紙。最後，量販店架上就開始缺貨了…」。

但也有人表示，缺蛋價格變高是事實，造成的囤積現象也是事實，因為雞蛋是民生必需品，「政府該做的事是虛心承認錯誤和解決問題，若不能解決問題至少該解決造成問題的官員，而不是搞高裝檢擺拍，這樣既無法安定民心也無法解決問題，只會造成更大的民怨」、「週日我去淡水家樂福，完售，改擺雞蛋豆腐」。

雞蛋 杜奕瑾 PTT 網軍

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