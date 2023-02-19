Meta公布新版廣告工具 明確告知使用者廣告實際運作模式
Meta表示，目前已經釋出新版廣告工具，讓Facebook、Instagram服務使用者能更清楚為什麼會看見此類廣告。
新版廣告工具將以更具透明化形式，告知使用者是如何透過機器學習等方式投放廣告，藉此符合使用者觀看喜好，例如使用者經常看見服飾類廣告，可能與近期點擊觀看時尚相關內容。
此外，Meta也讓使用者更容易設定其接受廣告內容喜好類型，藉此降低不合適廣告內容造成使用者困擾。
而在新廣告系統中，Meta強調將以更透明形式，透過機器學習等技術投放廣告，並且強調將以此對投放廣告內容負責，另外也能讓使用者更容易理解Facebook、Instagram的廣告內容如何運作。
Meta同時也與外部隱私專家政策利益相關業者合作，藉此提高廣告系統運作透明度，此作法顯然也與歐盟推行的數位服務法案有關。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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