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MMORPG是「舊時代的敗北者」？ 網嘆：確實不行了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇MMORPG（大型多人線上角色扮演遊戲）是否已經式微，引來許多網友討論。圖源：ingimage
網友好奇MMORPG（大型多人線上角色扮演遊戲）是否已經式微，引來許多網友討論。圖源：ingimage

MMORPG（大型多人線上角色扮演遊戲，massively multiplayer online role-playing game）近年來似乎逐漸式微，一名網友就發文表示，MMORPG是否已經是過時的遊戲模式，引來許多網友留言討論。

一名網友在PTT C_Chat版發文，楓之谷總監說「MMORPG已經是舊時代的敗北者」，甚至要玩家們不要放太多心思在上面，原PO聽完後很無奈，「回頭想想也是，花那麼多時間在遊戲上，還要被遊戲公司說不要太認真看待遊戲。」

MMORPG是什麼？

全名為Massively Multiplayer Online Role-Playing Game，中文為大型多人線上角色扮演遊戲。玩家可以在該種遊戲中扮演一種或多種虛擬角色，並使用該角色與其他玩家互動。遊戲中可以有不同職業、人際關係（好友、伴侶、婚姻等）、任務與PK等系統，營造出不同的遊戲方式。

因此原PO好奇，究竟是「是MMORPG不行了？還是楓之谷不行了？」引來許多網友留言回覆。有網友表示「跟以前百花齊放的時代比起來確實衰退很多了，現在熱門的根本一隻手數的出來」、「以前做網遊的都跑去做手遊了吧」、「開發項目燒錢回報又比不上手遊，這個角度看的確實不行了」、「確實阿PvP，跟課金轉蛋才是現在的主流」。

也有網友分析，為何現在MMORPG式微，表示「新mmo做不起來，舊的門檻太高，都比不贏短線手遊」、「因為現在的遊戲太多，沒人能把時間都花在同一款遊戲上」、「不是農就是課，付出太多，收穫太少」。也有網友很遺憾地針對楓之谷總監的言論表示「可惜的是，他說對了」。

PTT 手遊 線上遊戲

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