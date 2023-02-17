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遊戲買了卻沒力氣玩 他憂「衰老徵兆」引網議論

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示自己買了遊戲卻沒心力遊玩，擔心是否為「衰老徵兆」引來討論。圖源：ingimage
網友表示自己買了遊戲卻沒心力遊玩，擔心是否為「衰老徵兆」引來討論。圖源：ingimage

你最近有玩遊戲嗎？近期一位網友表示，自己近期買了好幾款遊戲，但等到遊戲下載好後，卻陷入「沒有心力玩遊戲」的狀態，有空的話只想睡覺、發廢問，因此好奇這是否為「衰老的徵兆」，引來網友留言。

一名網友在PTT八卦版，以「遊戲買了沒力氣玩是衰老的徵兆嗎？」為題發文，表示自己近日買了好幾款遊戲，可是遊戲都已經下載好之後，卻已經沒有心力玩遊戲了。

原PO提到，自己只要有空時就只想睡覺，頂多發發廢文，因此好奇這些狀況是否為「衰老的徵兆」，引來網友評論。

有網友表示「上班就佔了12小時，睡覺8小時，沒時間玩」，也有網友說，自己躺在床上看電影舒服多了，「玩遊戲像在工作一樣，何必虐待自己？」也有網友反駁，這樣還不夠衰老，要「越囤越多還繼續買才是」。

PTT

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