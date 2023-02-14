吳淡如戰翻網友 內行人曝「電腦繪圖者不喜歡AI繪圖」真正原因
作家吳淡如昨（13）日秀出第一張個人「電腦繪圖」作品「櫻花貓少女」，認為「現在用的所有軟體，都有人工智慧」，未接受「AI繪圖」與「電腦繪圖」的概念不同因而對網友開戰。粉絲團「雞律委員會」也針對此事提出「電腦繪圖工作者不喜歡AI繪圖」的原因，引起共鳴。
臉書粉絲團「雞律委員會」發文表示，吳淡如的首張「電腦繪圖」作品應是電腦AI生成的圖，「發文像是他自己畫的」，不明白「她是否有意將AI繪圖生成的圖，模糊的暗示成他（她）畫的。」她也發現，若在吳淡如的臉書解釋「AI繪圖不等於電腦繪圖」，「都會被他認為是酸民封鎖就是了。」
她提到電腦繪圖工作者不喜歡AI繪圖的原因，並非擔憂「會被AI搶工作」，而是AI算圖是需要生成「素材」，但這些素材可能都來自「別人的畫作」，至於用「別人的畫作」、或是這些AI使用的「素材庫」是否有取得授權，「沒人知道」，「說難聽一點AI繪圖就是『組合肉』、『奇美拉（為希臘神話中著名魔獸，被人稱為合成獸，在這有拼接、嵌合之意）』。」
該文引起熱議，有網友認為「身為作家，用詞不精確真的很糟糕…就像飯店主廚把蕃茄醬說成甜辣醬一樣。」、「照這邏輯，只要人做出來的東西，就可以稱人工智慧。」更有人以「歌曲」為例更好理解：「譜曲如果是用AI，不能稱為自己創作。」也有人緩頰「應該是搞不懂『電腦』繪圖的定義啦，可以理解。只是後來被講了可能也沒辦法拉下臉來吧。」
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